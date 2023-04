Ana de Armas nunca imaginó que haría películas de acción, pero desde que se convirtió en una "chica Bond" en 2021 no ha soltado el género y ahora es una mujer peligrosa en Ghosted.

"Estos papeles son necesarios en Hollywood", respondió a EFE en un encuentro con medios. "Nunca me imaginé que estaría haciendo películas de acción pero aquí estoy, feliz de interpretar estos papeles. Creo que las audiencias de verdad quieren ver a las mujeres hacer esto y les gusta", aseguró.



De Armas protagoniza junto a Chris Evans la última película de Dexter Fletcher, que estrenó este fin de semana en Apple TV y que lleva por título el término anglosajón utilizado coloquialmente para describir el acto de terminar cualquier tipo de comunicación con una persona sin previo aviso.



En la cinta da vida a Sadie, una prestigiosa agente de la CIA con poca motivación en su carrera que entre misiones tendrá un encuentro con Cole (Evans), un hombre encantador, romántico y bobo que quien congeniará en seguida.



Después de una exitosa cita llena de mentiras, Sadie no volverá a responder a los mensajes de Cole y eso lo llevará a perseguirla hasta Londres, donde la agente se encuentra en medio de una arriesgada misión. A partir de entonces ambos tendrán que luchar por mantenerse con vida y escapar de torturadores, traficantes de armas y demás peligros, mientras luchan contra una tensión sexual indiscutible.

Chris Evans, actor. Foto: Sarah Yenesel. EFE. EPA

"La belleza de la cinta es que tiene un toque de sorpresa. Los primeros 30 minutos son de película romántica y de ahí da un gran giro a esta trama de acción y creo que eso es lo que la hace única y refrescante", mencionó Evans.



El actor de 41 años es uno de los intérpretes más icónicos del cine de acción actual, principalmente por haber interpretado al Capitán América en las películas de Marvel.



"Me parezco más a Cole en la vida real que al Capitán América, con él casi no tuve que actuar", bromeó el actor.

Por su parte, De Armas ha ido forjando camino en este género en cintas como Blade Runner 2049 o The Grey Man y próximamente protagonizará la esperada película derivada del universo de John Wick que lleva por nombre Ballerina.



"Se que no voy a hacer películas de acción toda la vida, es obvio, pero mientras me guste lo que hago está bien seguir haciéndolo", explicó.



'Ghosted': Química y atractivo

Ghosted es la tercera película en la que participan Evans y De Armas y la primera que producen juntos, aunque el primero en llegar al proyecto escrito por los guionistas Rhett Reese, Paul Wernick y Chris Mckenna fue Evans.



"Ana es de esas actrices que quieres tener en tu equipo, ¿qué no nos podría gustar de ella?, es de esas personas que en el "set" puedes darte cuenta de que son estrellas de cine, la cámara los ama, su instinto está en el punto", dijo Evans de su compañera.



La conexión y la química que existe entre ambos actores hizo más sencilla la labor como director de Fletcher, quien comentó que después de dirigir la cinta musical Rocketman, basada en la vida de Elton John, buscaba embarcarse en un proyecto diferente que lo retara.

"Ellos son muy fanáticos del trabajo del otro, Ana estaba muy contenta de ver a Chris ser un bobo y Chris de verla patear traseros. Hay esa admiración mutua que es increíble, yo solo tenía que poner un poco de electricidad y tensión sexual entre ambos, porque además los dos son personas muy guapas, entonces fue muy fácil", mencionó Fletcher.



La película intercambia los típicos estereotipos de la mujer romántica y el hombre indispuesto emocionalmente de forma natural, mientras se teje una historia de amor en ambientes inverosímiles y divertidos.



"Nunca intenté ser correcto al respecto, ella es simplemente es una triunfadora en su mundo y él es un hombre muy simple que vive una vida segura. Para mí solo se trataba de unir ambos mundos y si eran hombre o mujer era irrelevante", puntualizó el director.

MÓNICA RUBALCAVA

EFE. LOS ÁNGELES