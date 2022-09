Las cámaras disparaban como metralletas sobre el rostro de la actriz de origen cubano Ana de Armas, que sonreía y trataba de evitar que las lágrimas estropearan el maquillaje. Trataba de no perder el equilibrio con unos tacones que difuminaban sus 1,68 metros de estatura, pero De Armas se sentía inmensa, se había convertido en Marilyn Monroe y todo el mundo la ovacionaba.

Eso ocurrió en la gala del filme 'Rubia' (Blonde) del Festival de Venecia, en el que la actriz pudo sentir algo de la atención y la devoción que despertaba el personaje que interpretó en la más reciente película de Netflix, acerca de la diva más grande del cine americano.



Pero, a diferencia de Monroe –que tuvo que lidiar con la fama y el dolor en partes iguales–, Ana de Armas estaba verdaderamente emocionada. No era fácil meterse en la piel de la protagonista de Los hombres las prefieren rubias o Una Eva y dos Adanes; pero ella no iba a ser ‘una más’ en la piel de la rubia más famosa de Hollywood. Tampoco iba a ser parte de una biografía convencional de Monroe.



Ana de Armas se metió en cuerpo y alma en el papel. Foto: Netflix

'Rubia' es un impactante retrato de una estrella, con elementos visuales arriesgados (con momentos en blanco y negro y en color) y una narrativa que parece experimentar con el videoclip para mostrar las dos vidas de la protagonista: la de Norma Jean, una chica atormentada, y la de Marilyn, la estrella que se elevó por encima de todos, pero que no estaba cómoda al ver desde el cielo de la fama a quienes la adoraban en la tierra.



Los aplausos la eclipsaban, los hombres la amaban y las mujeres la copiaban y la envidiaban en silencio.



Fue explotada y tuvo que esconder traumas muy profundos abriéndose paso en una industria cruel y exigente. Marilyn Monroe fue el ejemplo de superación y drama que algunas veces decora el cielo hollywoodiense. Se convirtió en un mito erótico y, tras intrigas políticas que sobrepasaban la fama ganada en el cine, falleció a los 36 años, presuntamente por una sobredosis de pastillas.

'Rubia' hace una reflexión acerca de la fama y la soledad. Foto: Netflix

'Rubia', que se estrena el 28 de septiembre en Netflix, se basó en la novela homónima de Joyce Carol Oates, que narra a través de algunos bocados de ficción cómo Norma se convirtió en una celebridad. Las risas ensordecedoras, el silencio sepulcral en el camerino, las miradas lascivas de algunos hombres y una sensación arrebatadora de soledad cuando las cámaras se apagaban hacen parte del relato cinematográfico que tiene como fuente de inspiración no solo el dolor.

De Armas logró una conexión casi esotérica. “Sentía su presencia”, dijo en una ocasión. Foto: Netflix

La Monroe de Ana de Armas es provocadora, pero por momentos es tan frágil y necesitada de un amor y protección casi paternal que se sumerge en sus relaciones con sus exmaridos: la estrella del béisbol Joe DiMaggio o el escritor Arthur Miller. En otra escena, Ana de Armas se deja seducir por un espejo y luego parece abrumarse por los recuerdos de una familia disfuncional y una madre que ha perdido la razón.

Rubia también es un recorrido de imágenes impactantes y controladas al detalle. Cuadros de algunos momentos esenciales en la vida de la actriz, a través de la sensibilidad del realizador Andrew Dominik (famoso por películas como El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, Mátalos suavemente y el documental This Much I Know To be True, acerca del cantante Nick Cave).



“Fue un ejercicio donde colocamos la cámara en el mismo lugar donde se dio la imagen o situación que queríamos representar en el filme; teníamos la misma ropa, los mismos elementos que se usaron en los momentos más icónicos de Monroe y a una actriz que no era exactamente igual a ella, pero era Marilyn Monroe”, recuerda en una charla el director, quien precisamente emula de manera espectacular o, mejor, se inspira en muchas de las fotografías y escenas famosas de Monroe en el cine para dar forma a la estética del filme. Escenas como la de 1954, cuando la actriz va caminando por la calle y una corriente de aire levanta su vestido blanco y deja ver sus esplendorosas piernas, como parte del filme The Seven Year Itch, que fue inmortalizada en la foto de Sam Shaw que sirvió para promocionar la película.

El relato se inspiró mucho en algunas fotos icónicas de la diva. Foto: Netflix

Andrew Dominik no era un conocedor o un fanático de la estrella, pero a leer libro de Joyce Carol Oates en el 2002 quedó fascinado con los escenarios oníricos y personales que la autora creó para contar la vida de la actriz.

El trayecto de Rubia no fue fácil, pues pasaron muchos años para lograr verla convertida en una película. Fue duro pensar en que no pudiera materializarse. FACEBOOK

TWITTER

“Quedé obsesionado con ella (pero más con Norma, la mujer). Solo vemos el mundo desde un punto de vista. La gente puede encontrarlo provocativo, pero eso no es lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de relacionarme con la vida de otra persona y sus experiencias de una manera auténtica”, explicó Dominik.



“El trayecto de Rubia no fue fácil, pues pasaron muchos años para lograr verla convertida en una película. Fue duro pensar en que no pudiera materializarse”, recordó en una charla con EL TIEMPO.Todo un contraste con el presente, en el que la cinta ha sido aplaudida y reconocida en festivales, al igual que su protagonista, Ana de Armas.

Imagen de Andrew Dominik dirigiendo a Ana de Armas en una escena de la película. Foto: Netflix

“Estaba buscando un papel dramático para mostrar más de mi rango actoral y no llegué a pensar que lo haría interpretado a Marilyn Monroe, pero Rubia me mostró algo acerca de ella que nunca se ha visto (...). El guion y Andrew (Dominik) estaban configurando una experiencia emocional y no una biografía, y eso convertía a la película en algo real. El director comprendió que los traumas que ella experimentó en su infancia la marcaron, y llevó su relato a un aspecto más profundo”, recalcó la actriz de 35 años nacida en Santa Cruz del Norte (Cuba).

De Armas logró una conexión casi esotérica. “Sentía su presencia”, dijo en una ocasión. “Yo ahora me confundo cada vez que veo una foto de Ana y otra de Marilyn”, finalizó Andrew Dominik.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

