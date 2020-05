Así es 'Duncanville', la nueva serie animada de Amy Poehler

Amy Poehler, una de las comediantes más respetadas de Estados Unidos y estrella de programas como 'Saturday Night Live' o la serie 'Parks and Recreation', reconoce que hace tiempo no se sentía tan emocionada con un proyecto como el que realiza ahora: la serie animada 'Duncanville'.

La actriz, de 48 años y con una carrera de más de 90 producciones en el cine y la TV, ya había prestado su voz en películas como Alvin y las ardillas, Free Birds, Inside Out o 'Los Simpson'. Pero ¿por qué se siente tan feliz en una trama acerca de las desdichas de un adolescente en Duncanville?

Annie trata de ‘despertar’ a su hijo Duncan en la serie. Ambos personajes son intepretados por Amy Poehler. Foto: Fox Channel

“Me encanta la animación porque no hay reglas ni límites. Tus personajes pueden volar o partirse en pedazos (...). Hay mucho espacio para hacer humor en este género, y diría que tuve la suerte de haberlo hecho en algunas de las producciones más divertidas, lo cual fue llevando mi carrera también hacia esta dirección”, explica en una entrevista con EL TIEMPO.



Poehler hizo equipo con Mike y Julie Scully (que trabajaron en Los Simpson) para dar vida a una comedia que retrata los conflictos de la adolescencia y la vida familiar, enfocándose en un chico de 15 años (Duncan Harris) que parece no encajar. La actriz se metió en la piel de este personaje y también en la de la madre, Annie. Este domingo 24 de mayo , a las 9:30 p. m., se ofrecerá un primer bocado de esta comedia, con el preestreno del primer episodio por el canal Fox.



“En mi carrera he interpretado a muchos personajes motivados y muy energéticos, pero Duncan es realmente todo lo contrario, y eso fue lo que realmente me encantó de asumir esta historia”, reflexiona la protagonista.Es imposible no conectar a Duncanville con 'Los Simpson' o 'Padre de familia', ni tampoco con la idea de que este tipo de producciones hacen referencia siempre a familias disfuncionales o fuera de lo común.

Un aspecto que Amy Poehler reconoce que existe en su serie, pero que de alguna manera se sobrepasa al centrarse en las relaciones de un chico que parece siempre estar bajo de energía, una madre policía y algo nerviosa, sumados a un padre (Jack) un poco inmaduro que siempre trata de conectar más con Duncan y sus hijas pequeñas.



“Esta es una familia muy típica porque todos viven en su propio mundo. Annie está aterrorizada de que su hijo haga algo mal y arruine algo, y ella siempre está más allá de él y le grita todo el tiempo”, recalca.

La familia es disfuncional pero siempre terminan mostrando su cariño Foto: Fox Channel

“Fue divertido escribir; es que en cualquier familia hay amor y afecto, pero también muchos desacuerdos y discusiones sobre lo que está mal y cuáles son las reglas. Sí diría que la familia Harris es disfuncional, pero al final del día, realmente ellos se aman mucho, y creo que va a ser bueno verlos resolver todos sus problemas”.



Además, reconoce que este estreno se da en un momento complejo, pero siente que puede facilitar las cosas ante los retos y cambios en el mundo.



“Comparto la esperanza así. Sé que todo el mundo está luchando con la depresión y la ansiedad y hay muchas cosas desconocidas en este momento, y sé que mucha gente está actuando en la comedia solo para distraerse de la situación”.

“Estoy agradecida porque 'Duncanville' hace que las familias se rían y se alivien un poco. Ahora que muchos estamos con nuestra familia en cuarentena, y por más que nos guste ver series policíacas sangrientas todas las noches, tengo una casa llena de niños, así que es realmente agradable encontrar un programa que puedas ver con tus hijos y que no los va a volver locos”, finaliza Poehler, que trabajó en Duncanville con Ty Burrell (Modern Family), Rashida Jones (Parks and Recreation) y el rapero Whiz Kalifa.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO