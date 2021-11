Amparo Grisales pide disculpas por lo sucedido con participante trans

Luego de dos versiones consecutivas de 'La Voz', 'Yo me llamo' llegó a las noches de la televisión colombiana como una de las apuestas de Caracol. Actualmente, Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez se encuentran en la fase de selección de los mejores imitadores de grandes artistas de talla internacional.



Muchos se han viralizado en redes sociales con sus historias y su talento. Uno de estos casos es 'El chamo de las mil voces', quien imitó a la perfección a Eros Ramazzotti, Juan Gabriel, Vicente Fernández, entre otras grandes estrellas.



Sin embargo, la participación de una concursante estuvo en boca de todos por algunos comentarios y gestos emitidos, principalmente, por Amparo Grisales.



​La joven se presentó como imitadora de Britney Spears interpretando el clásico 'Baby one more time'. Tras terminar su tiempo, Grisales se puso de pie, tomó un lupa y caminó hasta la concursante.

- ¿A dónde va? Ah... le va a hacer la inspección - dijo César Escola.



​- Hola, 'amigui'. Vengo mirarte de cerca. Muy linda, muy linda... - dijo la actriz.



Mientras regresaba a su lugar, Grisales hizo unos gestos con su mano hacia sus compañeros. Posterior a ello, cada uno de los miembros del jurado dio su retroalimentación y veredicto.



La transfobia no tiene fronteras. Estoy que echo chispas con esta grosería de @Amparo_Grisales en contra de una participante trans en #YoMeLllamo



¿Cómo es posible que nadie la haya increpado?, ¡¿CÓMO?!pic.twitter.com/4yjq9YWMM6 — Láurel Miranda (@laurelyeye) November 6, 2021

La participante recibió tres votos en contra debido a que su voz no convenció al jurado.



Tras dejar el escenario, los jueces siguieron comentando la presentación de la joven.



- ¿No se dieron cuenta de que es hombre? - dijo Amparo Grisales.



- Claro- respondieron Escola y Jiménez.

-Pensé que no se habían dado cuenta. Tú dijiste '¡Ay, Dios mío!'- le replico la actriz a Jiménez.

- Porque pensé que era una mujer. Si hubiera sido una mujer, habría dicho 'mamacita'- señaló.



​Posterior a esto, Grisales le preguntó a Jiménez cómo se había dado cuenta de que era una participante trans, quien aseguró que fue por la señal que le había hecho tras 'inspeccionar' a la participante.



Tras la emisión de esta presentación, organizaciones pro derechos LGBTIQ+ se pronunciaron y calificaron de trasnfobia los comentarios y gestos.



Una de ellas fue la Red Comunitaria Trans, que señaló que lo ocurrido en 'Yo me llamo' legitima la violencia y culpabiliza a las víctimas de la transfobia por no contar que son trans.

¿Saben que es pánico trans?



Según @CIDH es usual que los asesinos de personas trans se excusen diciendo que tuvieron “pánico trans”, es decir, cuando se enteran que son trans las MATAN.



Entienden ¿por qué NO es chiste la vigilancia del cuerpo de una mujer trans en @YomeLlamo? — Red Comunitaria Trans (@redcomunitariat) November 6, 2021

La televisión en Colombia no puede seguir siendo usada como objeto de burla contra las personas de los sectores sociales LGBTI.#ApagaLaDiscriminación

LAS VIDAS TRANS IMPORTAN Y SE RESPETAN pic.twitter.com/uCl8ZjGlTr — 🏳️‍🌈#SePuedeSer🏳️‍⚧️ (@SePuedeSer) November 6, 2021

Rechazamos las actitudes transfóbicas de les presentadores del programa @YomeLlamo del canal @CaracolTV.

Las personas trans merecen respeto; ninguna identidad es un chiste o un motivo de burla. — Temblores ONG 🐘 (@TembloresOng) November 4, 2021

'Reitero que no era mi intención, ni la del programa': Amparo Grisales

En el programa de este lunes, Amparo Grisales tomó la vocería para pedirle disculpas a la participante y a la comunidad LGBTIQ+.



"Si ofendí a alguien, reitero que no era mi intención, ni la del programa y mucho menos de Caracol, una empresa respetuosa de la igualdad y los derechos de todos. En este mismo programa me he declarado consentidora, defensora y admiradora de la comunidad LGBTIQ+. Por eso me ha dolido tanto este malentendido. Les pido, por favor, que con esta aclaración que el malentendido llegue a su fin", señaló Grisales.



Adicional a sus palabras, la actriz presentó varios videos de otros concursantes para demostrar su apoyo a la comunidad.



Por su parte, Jiménez también pidió disculpas a todos los que se hayan sentido ofendidos por lo ocurrido y señaló que todos los participantes son bienvenidos a 'Yo me llamo'. Entretanto Escola señaló que la participante será invitada especial en el programa de este viernes.

