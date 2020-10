Amparo Grisales: 'Desde que cumplí 30 me hacen chistes estúpidos'

La edad de Amparo Grisales -64 años- ha sido un lugar común de comentarios de todo tipo, incluso memes, desde hace tiempo sin que afecte un ápice su trabajo realizado como actriz o su participación en otros espacios televisivos. Pero esta vez fue ella quien puso el tema en un trino de Twitter.

"Desde que cumplí 30 me hacen chistes estúpidos!! -escribió Grisales en un trino de este primero de octubre-. Y mientras a algun@s se les arrugan las pocas neuronas que tienen y se les pudre el corazón.... YO EVOLUCIONO... Y ME AMO ....!!! AQUÍ L@S ESPERO...!!!".

Antes de su publicación en Twitter, en su cuenta de Instagram, la artista subió una fotografía suya, que resalta su figura. Las respuestas de la gente, en ambas redes sociales, no se hicieron esperar:

"Alguna vez, y alguien me dijo: “vino Amparo Grisales, esa señora podría ser mi mamá”; le respondí: “Claro! Pero ya quisiera que su mamá se viera así”. Fue el fin de la conversación y le dio pena jajajaja. En resumidas cuentas: envidia", respondió la usuaria de esa red social, Marcela Gómez

El tuit de Grisales se volvió tendencia y la misma actriz les ha dado retwitt a varias respuestas que van desde un breve: "¡Me erizaste!, hasta textos más largos como el siguiente, escrito por otra usuaria:



"Super de acuerdo Amparito, que vivan y dejen vivir; mientras que seamos felices no importa nada más, como dicen " Yo vivo mi vida y los demás que la sufran" #MiFelicidadSigueIntacta. Saludos".



No ha sido la única de las respuestas de Grisales a comentarios sobre el tema. Por ejemplo, cuando se estrenó la segunda parte de Las Muñecas de la Mafia, le respondió a una persona que la llamó abuela de la siguiente manera:



“Qué lindo sería ser abuela!

Pero no lo soy!! Y ud. no tiene mamá ? Además la edad no tiene nada que ver con ser abuela! Conozco abuelas muy jóvenes y bellas!!”.

REDACCIÓN EL TIEMPO