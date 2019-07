Amparo Grisales defiende ser una 'muñeca de la mafia'

“Corruptos y malos hay en todos lados. Hay todo tipo de mafias. No entiendo por qué la gente dice que nosotras (las protagonistas de 'Las muñecas de la mafia 2', Amparo Grisales, Carla Giraldo, Paola Rey, Caterin Escobar y Paula Barreto) caímos bajo al hacer estos personajes”, dice Grisales, quien interpreta a Lucrecia en la producción de Caracol que en su estreno este 8 de julio marcó 10 puntos de rating.

Para la actriz, retomar el personaje que comenzó hace 10 años la tiene feliz. “Me encanta porque puedo hacer escenas de riesgo sin dobles. Yo siempre he sido deportista, entonces, este tipo de escenas se me facilitan”, dice.



Sobre las críticas de seguir haciendo las llamadas narcoseries, Grisales dijo que “esta fue una época que nos marcó. No podemos tapar el sol con un dedo. No estamos haciendo apología sino alertando a la juventud”.



Vea las declaraciones completas de Amparo Grisales y Paola Rey, Carla Giraldo y Paula Barreto en el video.



CULTURA