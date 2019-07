Los actores de 'American Pie', a 20 años de su estreno

Universal Pictures / Instagram: @alysonhannigan

Alyson Hannigan, la actriz que interpretó a Michelle Flaherty en 'American Pie', también es muy reconocida por su papel como Lily Aldrin en 'How I Met Your Mother'. Actualmente tiene 45 años y ha actuado recientemente en las series de televisión 'Penn & Teller: Fool Us' y 'Kim Possible', además de las películas 'Do You Take This Man' y 'You Might Be the Killer'.