Amber Heard volverá a interpretar el papel de Mera en 'Aquaman and the Lost Kingdom', la esperada secuela de la exitosa película de James Wan que se ha retrasado en su producción durante varios años. Durante el panel del estudio Warner Bros Discovery en CinemaCon 2023 se reveló el primer adelanto de la película, que muestra a Heard brevemente en una escena de pelea como Mera.



El teaser confirma también los rumores de que 'Aquaman', interpretado por Jason Momoa, se convertirá en padre y que su medio hermano Orm, interpretado por Patrick Wilson, lo acompañará en su lucha contra el principal antagonista, Black Manta, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II. La descripción del tráiler indica que los hermanos tendrán que aprender a trabajar juntos para salvar al mundo de la superficie y a Atlantis.



Aunque Heard había perdido el juicio por difamación que inició en su contra su ex esposo Johnny Depp, aún se desconoce cuál será el alcance de su participación en la secuela, ya que su papel había sido reducido. La actriz alegó que esto fue a causa de Depp, pero el entonces presidente de DC Films, Walter Hamada, dijo que el motivo fue porque no estaban seguros de que su química con Momoa fuera lo suficientemente fuerte.



En un escueto comunicado, su portavoz aclaró los rumores.

'Aquaman and the Lost Kingdom' ha recibido algunas de las peores respuestas en proyecciones de prueba y varios cortes del filme han sido presentados sin convencer a los ejecutivos. A pesar de todo, el estudio se encuentra más concentrado en el lanzamiento de 'The Flash', la próxima película de DC que llegará a los cines a mediados de junio y que será el pretexto perfecto para dar inicio al reboot que comenzará el ahora llamado DC. 'Aquaman and the Lost Kingdom' llegará a las salas de cine el 20 de diciembre.

