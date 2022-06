Aún cuando parecía que con el juicio de Amber Heard y Johnny Depp concluido -con un fallo a favor del actor- los ánimos se calmarían, lo cierto es que la actriz sigue en el centro de la polémica.



Diversos medios estadounidenses afirmaron que Heard ya no sería partícipe de la nueva entrega de DC Comics, ‘Aquaman 2’, debido a que había salido desfavorecida en el litigio. Incluso, aseguraron que sus escenas serían regrabadas con una nueva intérprete desconocida para la prensa.

Luego de varios días, los rumores fueron desmentidos por su portavoz, quien envió un breve comunicado al reconocido medio de entretenimiento ‘TMZ’.



“Los rumores continúan como lo han hecho desde el primer día: inexactos, insensibles y un poco locos”, afirmó, negando por completo que Amber Heard haya sido removida del largometraje.

Warner Bros, empresa que produce la película y que también fue contactado por el medio, no se ha pronunciado al respecto.



Lo cierto es que el estudio ya culminó las grabaciones de la cinta en la que la ex de Johnny Depp le da vida a ‘Mera’, personaje por el que recibió la suma de 2 millones de dólares (781 millones de pesos), según se reveló en la corte. Con su trabajo ya concluido y liquidado, sería decisión de la productora excluirla o no de ‘Aquaman 2’.

Cabe recordar que, cuando se rumoró que el tiempo de Heard se había visto reducido significativamente en el producto final, el jefe de Warner Media, Walter Hamada, declaró en el juicio que esto se había producido debido a la falta de química que había entre ella y Jason Momoa (‘Aquaman’).



En su momento, él se refirió a que la producción pensó en reemplazarla, pero que luego esa opción había sido descartada. “Había una preocupación de que le tomó mucho esfuerzo y que por tanto sería mejor que volviéramos a encontrar a alguien que tuviera una química mejor y más natural con Jason Momoa”.

Por ahora solo queda esperar a que la secuela del superhéroe se estrene en cines en 2023 para saber sí hubo o no algún cambio en la participación de Amber Heard.

