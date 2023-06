Tras lidiar con la atención de los medios y escapar a España para hacer una nueva vida, la actriz Amber Heard ya está lista para volver al cine, olvidar el polémico juicio que encaró contra Johnny Depp y, precisamente fijar un nuevo capítulo en su carrera.

Por eso se unió a In the Fire, un drama de época con visos de suspenso, que se encuentra en postproducción, y en la que Heard interpreta Grace Burnham, una psiquiatra que viaja a una plantación en Cartagena, Colombia, para investigar el caso de un niño con habilidades especiales.

Amber Heard prueba en una trama de suspenso ambientada en el siglo XIX. Foto: Margate House Films

La trama está ambientada a finales del siglo XIX y presupone una batalla entre la ciencia y las creencias religiosas. La cinta cuenta también con la participación del actor español Eduardo Noriega, recordado por Abre los ojos y Tesis. In the Fire se estrenó el 24 de junio en Italia.



También hacen parte del proyecto el actor italiano Luca Calvani y el director Conor Allyn, que ya ha tenido experiencias con Colombia antes, con la cinta Ex Patriot, que se ambientaba en el país y que tenía en su reparto a la actriz Marcela Mar.



Amber Heard trabajó con actores italianos y españoles. Foto: Margate House Films

La que si tiene un futuro incierto es Run Away from Me, un thriller en el que la expareja de Johnny Depp se ve implicada en un asesinato que tiene como escenario el mundo de la moda en Francia. Esa película se encuentra en etapa de preproducción y no tiene una fecha de estreno.



El tiempo dirá el futuro laboral de la actriz en un Hollywood que es implacable ante los escándalos mediáticos, pero que también es famoso por, en algunos casos, y dar una nueva oportunidad a quienes han protagonizado esos hechos.



