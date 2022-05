El juicio entre los actores de Hollywood Amber Heard y Johnny Depp ha generado cientos de reacciones y especulaciones debido a que ha sido transmitido en vivo desde su inicio.



El 4 de mayo, en el día número 14 de litigio, la actriz de ‘Aquaman’ subió por primera vez al estrado para declarar sobre cómo había empezado su relación con Depp a escondidas de la opinión pública.

De acuerdo con ella, el exprotagonista de la saga de películas ‘Piratas del Caribe’ la hacía sentir como “la persona más hermosa del mundo”, como si ella “valiera un millón de dólares”.



Precisamente, fueron estas frases las que empezaron a causar revuelo en las redes sociales, puesto que varios internautas empezaron a afirmar que dichas declaraciones habían sido plagiadas de manera textual de la cinta ‘El talentoso Sr. Ripley’ (1999).

Amber Heard declarando por primera vez contra Johnny Depp. Foto: AFP

El filme de suspenso, protagonizado por Matt Damon, Gwyneth Paltrow y Jude Law, relata una turbia relación que desemboca en el crimen y el engaño.

No fue plagio

Varios seguidores del caso aseguraron que lo dicho por Heard coincidía a la perfección con un párrafo recitado por Marge Sherwood (Gwyneth Paltrow) que decía: “La cosa con Dickie… Es como si el sol brillara sobre ti y es glorioso. Luego él se olvida de ti y es muy, muy frío. Cuando tienes su atención, sientes que eres la única persona en el mundo, es por eso que todo el mundo lo quiere tanto”.



Sin embargo, distintos medios de comunicación especializados en verificar información, como ‘Efe’, ‘Newtral’, ‘Associated Press’ y ‘Politifact’, comprobaron que, durante las más de dos horas que duró el juicio ese día, Heard nunca dijo esas palabras.

La razón detrás de esta desinformación, que incluso fue difundida en algunos medios como cierta, fue una imagen en la que se comparaba lo dicho por la artista con la frase de la película. No obstante, en ninguna publicación era posible encontrar un video en el que ella dijera lo recitado por Gwyneth Paltrow en 1999.



En realidad, lo dicho por Heard fue: “Sabes, fue hermoso, sentí que este hombre me conocía y me veía de una manera como nadie más lo había hecho, sentí que me entendía, sentí que entendía de dónde venía, sentí que cuando estaba cerca de Johnny me sentía como la persona más hermosa del mundo. Me hizo sentir vista, me hizo sentir como un millón de dólares”.

La información falsa se hizo viral rápidamente y convenciendo a muchos. Foto: EFE

La batalla continúa

Este 16 de mayo se retomó el juicio después de una semana de pausa. La actriz de ‘Aquaman’ ha continuado testificando en el estrado y, esta vez, habló sobre el artículo de opinión que escribió para ‘The Washington Post’.



Ella afirmó que cada palabra que había escrito había sido cierta y que lo hizo para que las personas tomaran conciencia sobre la violencia doméstica que podrían estar viviendo sin darse cuenta.

Se espera que para el viernes 27 de mayo se cierren los argumentos y comiencen las deliberaciones del jurado.

