El próximo 2 de septiembre Amazon Prime video estrenará la precuela de ‘El Señor de los anillos’ a través de su plataforma virtual.



La precuela de “El señor de los anillos” tendrá en el elfo interpretado por Charles Edwards a un personaje clave para el desarrollo de la ficción.



Los fanáticos de la saga desde ya están impacientes ante el anuncio que Amazon del estreno de la precuela, además del suspenso generado por la compañía, se han dado a conocer nuevas imágenes de la Galadriel de Morfydd Clark y de su compañero el elfo Celebrimbor.



El elfo interpretado por Charles Edwards promete ser un personaje importante para el desarrollo de la ficción.



Así lo dio a conocer en una entrevistas los guionistas a la revista Empire, que publicó en su cuenta de Instagram unos fotogramas inéditos del herrero élfico y de la dama élfica.

En las imágenes se pueden ver a los actores con un aspecto intrigante, luciendo atuendos que, sin duda, se remontan a la estética de la obra de Tolkien al Silmarillion.



La trama se sitúa "miles de años antes" de los eventos narrados en "The Hobbit" y en la trilogía de "The Lord Of Rings".



La serie empieza en una época de relativa paz y le sigue a un reparto de personajes que se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas, hasta los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, al espectacular reino insular de Númenor, o los lejanos confines del mapa estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de que ellos se hayan ido.



“Estamos emocionados de poder traerlo a la Tierra Media. Es muy misterioso. El personaje proviene del extenso Legendarium de Tolkien”, concluyó JD Payne, uno de los desarrolladores del filme, en declaraciones a Empire.

​

Escenarios impresionantes

El avance muestra los impresionantes escenarios de la serie, dotada de una ambientación muy similar a la trilogía de películas.



La plataforma ha desvelado también el nombre de los siete personajes principales: Prince Durin IV (Owain Arthur), Princess Disa (Sophia Nomvete), Elrond (Robert Aramayo), Galadriel (Morfydd Clark), Arondir (Ismael Cruz Córdoba), Bronwyn (Nazanin Boniadi) y Halbrand (Charlie Vickers).



Hasta ahora el público solo había visto en pantalla la historia del Anillo Único, pero antes de que existiera uno, existieron varios... y estamos emocionados por compartir esta excepcional historia de todos ellos", agregaron los creadores de la serie, J.D. Payne y Patrick McKay, en un comunicado remitido por la plataforma.



"Lord of the Rings: The Rings of Power" es una de las grandes apuestas televisivas para los próximos años y ha supuesto una inversión de 465 millones de dólares para Amazon, que este verano finalizó el rodaje de la primera temporada en Nueva Zelanda.



La idea de la compañía es emular el fenómeno de "Game of Thrones" incluso a mayor escala, pues la serie de HBO invirtió unos 100 millones de dólares.

