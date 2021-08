‘Impacto’: el festín de balas y violencia de Kate Beckinsale

Una rubia de pasarela camina por unas calles sucias y excesivamente iluminadas bajo un rojo intenso que rebota y se refleja en su camiseta blanca con la leyenda Deep Throat (garganta profunda). Tiene una mirada entre confundida y ansiosa, que esconde un mecanismo que controla su furia incontenible.



Así es Impacto (Jolt), la película de acción trepidante y estética cuidada en la que la actriz Kate Beckinsale se erige como una ultraviolenta heroína con mucho estilo. Hay que recordar que ella ya lo hizo con la saga de Underworld, siendo la poderosa protagonista de una batalla entre vampiros y hombres lobo.



Pero con Impacto la cosa es a otro precio. Esta película no tiene el tono de thriller que se vio en Atómica (que protagonizó Charlize Theron) o la intensidad de la poderosa Alice de Resident Evil (Mila Jovovich). Se acerca más al tono de desenfreno y cierta comedia radical que se vio en Crank, en la que le insertan un dispositivo a Jason Statham y tiene que emprender una travesía de puños, patadas y balas para tratar de salvarse.



Lindy tiene que aprender a lidiar con su incontrable violencia. Foto: Amazon Prime Video

Algo parecido le sucede a Beckinsale, que se convierte en Lindy, una mujer con un trastorno neurológico que la lleva a ser ultraviolenta. Tras ser conejillo de indias y crecer entre pruebas de laboratorio, asesinatos y descargas de adrenalina y fuerza inimaginables, ahora tiene una oportunidad de encajar, gracias a que posee un mecanismo con el que puede frenar sus instintos.



Este contexto no deja mucho a la imaginación, y es posible entender la ruta que tomará la historia de esta casi heroína con profundos problemas para socializar. Cuando todo parece alcanzar el equilibrio para Lindy, sucede algo que va a desatar su furia y la convertirá en la máquina asesina más peligrosa y con el mejor registro en pantalla que se haya visto hasta ahora en una película de Amazon Prime Video.

Impacto funciona como un producto que se visualiza rápido y no se olvida tan pronto gracias al esfuerzo de su protagonista, que logra ser verosímil en su extraña mezcla de brutalidad y estilo, junto con esa fragilidad que a veces roza en la burla o caricatura. Lindy se revela también como una especie de heroína urbana que odia ciertas injusticias cotidianas y toma venganza de manera brutal.



Beckinsale tiene el control sobre el tono y el ritmo de esta película que fácilmente haría llorar sangre a los críticos más puristas o a quienes odian la parodia ácida en un género como la acción. Impacto no es su película.



Pero sí es la excusa perfecta para que otros grandes como Stanley Tucci (The Lovely Bones) o Bobby Cannavale (Boardwalk Empire) se relajen y se diviertan entre balas, situaciones acciones absurdas y estereotipos de mafiosos policías.



Pero hay que insistir en que la que más goza es Kate Beckinsale, que asume una actitud irreverente y no tiene reparos en acabar con todos aquellos que piensan que es solo una rubia caminando sola por unas calles peligrosas. Impacto es un placer culposo en el que ella no pide nada más que una sonrisa para sus excesos.



