‘La templanza’: una historia de amor y ambición

La nueva serie de Amazon Prime Video, basada en la novela de María Dueñas, una historia de imperios, amor y superación, se encuentra disponible en la plataforma desde el 26 de marzo.

La templanza es un drama romántico basado en la novela de la escritora española María Dueñas, reconocida por su libro El tiempo entre costuras, que también fue adaptado como serie en 2013 por Boomerang TV para el canal de televisión español Antena 3.



En esta nueva adaptación, la serie –que cuenta con 10 capítulos de 50 minutos– es una producción de Atresmedia Studios (Buendía Estudios) en colaboración con Boomerang TV.



Ambientada a finales del siglo XIX, cuenta la historia de Soledad Montalvo (Leonor Watling), una mujer de buena familia, a quien le espera una vida que no quiere, y Mauro Larrea (Rafael Novoa), un hombre que busca la forma de salir adelante mientras enfrenta muchas situaciones difíciles. Ambos han luchado por encontrar una estabilidad dentro de la adversidad de sus vidas, tanto él como ella, en situaciones completamente opuestas, y están destinados a converger en un lugar y un tiempo fascinantes.



Se trata de una historia acerca de la superación de la adversidad y la búsqueda de lugar en el mundo, así como sobre aventuras en tierras exóticas. La templanza transportará a los espectadores desde las comunidades mineras de México, pasando por la exclusiva sociedad londinense, hasta la Cuba de la trata de esclavos, y pasará a un Jerez (España) donde se encontraban las bodegas de vino más importantes del mundo.



EL TIEMPO habló con Rafael Novoa y Juana Acosta, actores colombianos del elenco principal de la serie junto con los más de 130 intérpretes internacionales que componen la serie.



“Es una historia que habla de segundas oportunidades, habla de imperios que se construyen en un día y se pierden de un día para otro. Es una historia de amor, es un drama romántico, pero a la vez es una historia de aventuras, de ambición, de traición, de viajes. Una historia que te sitúa en una época muy lejana y muy desconocida para los espectadores. El siglo XIX es un periodo poco retratado, yo creo que para el espectador va a ser muy atractivo seguir este camino de Mauro Larrea y de soledad Montalvo”, describe la actriz Juana Acosta, quien interpreta a Carola Gorostiza.



Para el actor Rafael Novoa: “Vamos a encontrar un mundo en desarrollo y unas historias con personajes exquisitos. Vamos a encontrar un vestuario maravilloso, una producción espectacular, una fotografía impecable, una dirección maravillosa, y unas actuaciones y personajes. Tiene todos los ingredientes necesarios para que sea del gusto que fue hecho con tiempo y con dedicación”.



La templanza despertará una mezcla muy variada de emociones en la audiencia, desde miedo, rabia y anticipación hasta sorpresa, confianza y alegría. Para el actor colombiano, será adrenalina pura lo que se van a encontrar quienes la vean.



“Creo que tiene todos los elementos necesarios para que el público pueda disfrutar de una historia exquisita basada en personajes muy bien diseñados, con una historia muy redonda que es la historia de María Dueñas”, sostiene. También “va a haber mentiras, pasión, yo creo que el abanico de emociones que presenta esta serie es bastante amplio”, asegura Juana.



Interpretar a sus personajes fue un gran reto para estos dos actores colombianos, reconocidos por sus muchos papeles en la televisión y el cine nacional e internacional.

Juana Acosta cuenta que para ella fue un reto interpretar a Carola Gorostiza de Zayas, una mujer avanzada a la época. “Carola es una mexicana, una mujer de muy buena familia, con mucha clase y muy conocida en La Habana. Se dice que es fascinante y extraña. Se mueve en el mundo de los negocios, en una época en la que los hombres eran quienes controlaban eso –explica la actriz–. Ella no tiene miedo de nada, no tiene límites, no tiene remordimientos, ni culpa ni pudores. Es infiel, no tiene muchos escrúpulos”.



“La verdad es que ha sido un reto por donde lo mire, interpretar a un personaje de mexicana, trabajar el acento, tratar de comprender esta cabeza tan compleja y tan diferente a la mía. Porque, sí, yo también soy determinada, una mujer fuerte, yo me siento una mujer libre, pero no me parezco en absolutamente nada más. Y sobre todo vivir en esa época, cómo se miraban, cómo hablaban, esas pausas. Hay otro ritmo, entonces solamente eso de descubrir esa manera de ser y de pensar de aquella época ya para mí era un gran reto”, asegura Acosta.



Para Rafael, esos 6 meses que duró la serie en rodarse fueron un reto constante de principio a fin. “El hecho de que era un personaje que es español pero que se fue a vivir a México durante mucho tiempo... tenía que buscar la manera de que no me sonara colombiano. Era complicado, sí. Eso fue algo que se trabajó muchísimo, buscando no casarnos ni con el uno ni con el otro –sostiene–; también, estar al pie del cañón, de la responsabilidad que implica interpretar un papel protagónico de este calibre, de esta envergadura y poderlo desarrollar a cabalidad, con estaciones de verano fuerte, invierno fuerte, vestuario pesado, traslados; en fin, para mí fue una aventura y un reto agradable e interesante, de ganancia”.



En la serie se va a ver una relación difícil y apasionada entre estos dos personajes que interpretan los actores, quienes se encuentran en La Habana, cuando Mauro Larrea decide viajar allí para buscar oportunidades de hacer negocios.



“Una relación complicada. Yo creo que cuando Carola se encuentra con Mauro en La Habana –que en aquella época era uno de los lugares del mundo en donde se planteaban más posibilidades para hacer comercio– no solo descubre a un posible partner para hacer negocios, porque además desde que lo ve ya se da cuenta de que con él puede hace cosas, porque él también es un comerciante, él también es un negociante como ella. Lo que pasa es que los dos no tienen los mismos escrúpulos. Se encuentra eso y se encuentra a un hombre sumamente atractivo, y ella tiene una gran carencia en su casa con el marido que tiene, que no la quiere. Entonces a ella le confluyen esas dos cosas cuando se encuentra a Mauro”, explica la actriz colombiana.



Sin duda es una serie en la que se tuvo cuidado de cada detalle para llevarla a un espectador que la va a poder disfrutar, no solo si le gustan estos temas de época, pues está dirigida a cualquier tipo de audiencia. “Una historia para los amantes de las historias bien contadas”, dice la actriz para finalizar.



