La plataforma de streaming Amazon Prime Video ya tiene disponible la serie documental Mi Selección Colombia, uno de los proyectos más ambiciosos y cercanos a la audiencia del país. Pero también viene cargada con una buena dosis series y películas que apuestan principalmente por la comedia y el entretenimiento.

Una de las producciones más esperadas es Reacher, la serie inspirada en la película Jack Reacher que protagonizó Tom Cruise en el 2012. Ahora con Alan Richtson en el papel principal, la producción se centra en un policía militar retirado que viaja por Estados Unidos sin celular y solo lo esencial.



Cuando llega a un pequeño pueblo, lo arrestan por un asesinato que no cometió. Mientras intenta limpiar su nombre, Reacher se encontrará con una conspiración mortal. Se estrena el 4 de febrero.



Ese mismo día se podrá ver la comedia mexicana Emparejados, un especial de con Adrián Uribe y Consuelo Duval, en el que habla matrimonio, los estereotipos de género y sus propias desgracias personales.

A la par con Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy, una docuserie acerca de un show de comedia hecho solo por comediantes negros que cambió la historia y tuvo una influencia importante en la representación de esa comunidad. Cuenta con los testimonios de Regina King, Snoop Dogg, Dave Chappelle y Craig Robinson, entre otros.

El 11 de febrero de febrero estará disponible la película I Want You Back. Emma y Peter se acaban de quedar solteros, y no por decisión propia. Tras conocerse por casualidad, estos treintañeros se rehúsan a aceptar que sus relaciones terminaron por temor a quedarse por siempre solos. Ambos deciden unirse para recuperar a sus exparejas destruyendo sus nuevas relaciones, lo que da lugar a escenas muy graciosas e irreverentes.



Mientras que el 14 del mismo mes llega la película de suspenso TQM, en la que una psiquiatra decide experimentar con sus tres hijos y ponerlos a prueba para determinar la herencia de cada uno, pero todo se complica cuando se revela la traición y la ambición en esa experiencia.

El 18 de febrero estará disponible la cuarta temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, una de las series más exitosas de la plataforma de streaming. Ahora Midge busca un show de comedia con total libertad creativa que le permita mejorar sus presentaciones. Sin embargo, el compromiso con su carrera y los lugares a donde la llevarán no siempre estarán en sintonía con su familia y amigos.

Además, Liam Hemsworth interpreta a un hombre que se arriesga a ser parte de un juego mortal en la cinta Most Dangerous Game. Desesperado por salvar a su esposa embarazada que sufre de una enfermedad terminal, Dodge Tynes (Hemsworth) termina siendo la presa de una brutal persecución. También cuenta con las actuaciones de Sarah Gadon y Christoph Waltz.

Otras propuestas que también llegan a Amazon Prime Video son: Homestay (10 de febrero); El documental El gran salto (18 de febrero) y la quinta temporada de The Good Doctor (26 de febrero).



