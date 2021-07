‘La guerra del mañana’: un viaje al futuro para salvar el mundo

En La guerra del mañana el mundo es sorprendido por un grupo de viajeros en el tiempo que llegan desde el año 2051 para traer un mensaje muy importante y urgente: treinta años en el futuro, la humanidad está perdiendo una guerra mundial en contra de una mortal especie extraterrestre y la vida en la Tierra está a punto de desaparecer.



Por esto, la única esperanza de sobrevivir es que los soldados y civiles del presente sean transportados al futuro y se unan a esta guerra.

“Tenemos esta idea de que la gente común y corriente se reúne y se dedica a una misión, y todos tienen su propósito. Todos tienen algo que pueden hacer para ayudar a salvar el mundo”, aseguró Jasmine Mathews -quien interpreta a una de las reclutas que vienen del futuro- en una conferencia de prensa en la que participó EL TIEMPO.



Dentro de los reclutados se encuentra el profesor de secundaria y hombre de familia, Dan Forester (Chris Pratt), quien está determinado a salvar al mundo para su pequeña hija y además, que si él no viaja se llevarán a su esposa en su lugar.



(Le puede interesar: Amber Heard seguirá siendo Mera en 'Aquaman')



Esto llega como un reto para él en un momento en el que siente que su vida se está tornando rutinaria y aburrida, y se siente inseguro. “Este es un tipo que no está contento con su posición en la vida y con el transcurso de los eventos en su vida”, comentó Chris Pratt.



En esta desesperada búsqueda para reescribir el destino del planeta, Dan se une a una brillante científica (Yvonne Strahovski) y a su distante padre (J.K. Simmons).

Este es un tipo que no está contento con su posición en la vida y con el transcurso de los eventos en su vida FACEBOOK

TWITTER

“Él tiene, por supuesto, esta relación con su padre del que está separado, y lo culpa por todos sus problemas. A lo largo de esta historia se da cuenta de que, de hecho, tienen más similitudes de lo que se imagina, y al enfrentarse a eso, llega a un lugar de gracia, de aceptación y perdón para su padre porque ve que tampoco fue fácil para él”, explicó Pratt.



Tanto la conexión de Dan con su hija y esposa como la relación con su padre hacen que esta sea una historia muy enfocada también al ámbito familiar. “Es lo que hizo que escribir fuera fácil de muchas maneras y lo que hizo que escribir para mí fuera importante. Creo que Chris articuló muy bien la fractura padre-hijo”, dijo Zach Dean, guionista de la película.



(Lea además: Scarlett Johansson nos contó sobre su nueva película, 'Black Widow')



Esta producción de Paramount Pictures, está dirigida por Chris McKay (director de las películas de Lego: Batman) y también tiene a Chris Pratt haciendo el rol de productor ejecutivo además de actuar.



“Ha estado haciendo películas durante años, y esta es una gran película de acción, fue un enorme paso para él y para mí entrando como productor. Tenía mucho que aprender. Estaba agradecido de estar rodeado de gente realmente inteligente. Estaba agradecido de trabajar con Chris (McKay)”, afirmó Pratt.

Criaturas invisibles

Por su parte, Yvonne Strahovski se refirió a lo nuevo y fascinante que era para ella el tener que actuar con criaturas alienígenas que no estaban físicamente en las escenas.



“Creo que fue la primera vez que tuve que actuar con algo que en realidad no estaba ahí. A veces teníamos esta gran prótesis medio alienígena con la cabeza y las patas delanteras, pero luego solíamos hacer una toma sin nada en absoluto, lo que, al principio, se sintió un poco miedoso, pero al final, lo encontré bastante liberador porque estás creando, realmente eres libre de crear la acción y la fisicalidad”, asevera Strahovski. “Definitivamente me impresionó la capacidad de Chris Pratt para trabajar con un tentáculo inexistente”.



“Esa fue mi parte favorita, poder usar mi imaginación también, como mi niño interior. Una vez dices ‘me veo estúpido’, lo que sea, no me importa. Esto permite que tu niño interior corra y juegue. Lo cual fue muy divertido”, aseguró Mathews, refiriéndose a lo mismo.



(Lea además: '30 monedas': una serie con demonios y acción que asusta en HBO Max)

Válbula de escape

En la película, el humor se torna importante para dar un respiro al espectador de todo el drama de la historia. De esta manera, Charlie (Sam Richardson) -otro de los reclutados para ir a la guerra- es un personaje que tiene mucho miedo, pero que a la vez utiliza ese humor para relajarse.



“También necesitas esa válvula de escape de toda la acción y tantas cosas sucediendo en estas apuestas altas, por lo que fue divertido poder jugar con esa válvula de escape. También estaba tratando de al menos fundamentar eso con emoción. Con Charlie, es un montón de emociones y emociones que la gente normalmente escondería”, explicó Richardson.

Un gran mensaje

Finalmente, con La guerra del mañana también se busca reflexionar sobre las consecuencias del cambio climático en el mundo, como aseguró McKay, “tener una película de ciencia ficción original que pueda tener un gran alcance épico y actuaciones increíbles con un elenco hermoso, pero que también pueda tener un poco de corazón y un poco de algo en qué pensar. El guión de este elenco y equipo fue un verdadero regalo”.



“Lo que era realmente importante para mí sobre los guiones era la idea de ¿qué le debes al futuro? ¿Qué le debes al mundo? ¿Cómo dejas el mundo como un lugar mejor? ¿Cuentas las bendiciones que tienes frente a ti?”, finalizó.



(Lea también: Ahora Thor quiere salvar tiburones)



(Le puede interesar: Tenemos las series imperdibles de julio en Disney Plus)



KEYLA RODRÍGUEZ PARRA

REDACCIÓN DOMINGO