Estos son los estrenos de Amazon Prime Video en   febrero

Un Príncipe en Nueva York





El príncipe Akeem, el heredero del próspero reino africano de Zamunda viaja a Queens, Nueva York, decidido a encontrar el amor verdadero.



Pero el joven aristócrata y su fiel confidente Semmi, se encuentran en la extraña y desconocida jungla urbana de Queens, tratando de mezclarse con sus vecinos haciéndose pasar por humildes estudiantes de intercambio. Estará disponible desde el 1 de febrero.

Life in a Year

En esta película, Daryn, un joven de 17 años, descubre que su novia se está muriendo. Eso lo lleva a darle una vida entera en el tiempo que le queda de vida. Un drama en toda la extensión de la palabra, que cuenta con la actuación de Jaden Smith, Cara Delevingne, Cuba Gooding Jr. Se estrena el 5 de febrero en la plataforma.

Bliss

Greg (Owen Wilson) acaba de divorciarse y perder su trabajo. Cuando la vida le ofrece un panorama tan complejo, aparece Isabel (Salma Hayek), quien vive al día y trata de convencerlo de que el mundo en el que vive es una simulación creada por tecnología superior.



Aunque él no le cree, poco a poco se va dejando llevar por el carisma de su nueva amiga. Una mezcla de ciencia ficción y romance, que se podrá ver desde el 5 de febrero.

Sin origen

Pedro De Toro y su familia se encuentran recluidos en una casa / búnker con tecnología de punta en un lugar apartado. Él quiere dejar el cartel de la droga al que ha ayudado con sus conocimientos financieros, esta es la noche que ha planeado que todo acabe. Pero todo se complica con la aparición inesperada de Lina, una niña de 10 años, que tiene su vida. Llega a la plataforma el 7 de febrero.

Pájaros de verano

La película colombiana dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra ofrece una impactante lectura de cómo una cultura milenaria se puede fracturar por la aparición del narcotráfico en su contexto.



Todo gira en torno a Rapayet y su familia, que se involucran en un conflicto peligroso para el controlar ese negocio y terminan destrozando sus vidas. Se podrá ver desde el 12 de febrero.



Guest House

Una pareja recién comprometida encuentra la casa de sus sueños y rápidamente se convierte en una pesadilla cuando el amigo del dueño anterior continúa rondando en su casa de huéspedes. Conduce a una guerra territorial que finalmente arruina su casa, su matrimonio y sus vidas. Se estrena el 28 de febrero.

The Lego Movie 2: The Second Part

Llega una una nueva amenaza: los invasores Lego Duplo del espacio exterior, quienes destruyen todo más rápido de lo que los ciudadanos pueden reconstruirlo. Ese es el arco argumental de la segunda producción animada inspirada en el famoso juego de bloques. Llega a la plataforma el 28 de febrero

Series

Backdoor

A través de una serie de sletches, se presenta un formato de humor y comedia que escapa de lo políticamente correcto, haciendo referencia a la cultura y estilo de vida en México. Sin embargo, su estilo de humor que aplica a cualquier país Latinoamericano. El estreno de su segunda temporada será el 8 de febrero..

Soulmates

Una serie de ciencia ficción y romance, que plantea que un futuro cercano una manera de encontrar el alma gemela.Escrita por Will Bridges (Stranger Things, Black Mirror) y Brett Goldstein (Ted Lasso), en la que se analizan las consecuencias de dejar entrar a la tecnología en el terreno de los sentimientos y la necesidad de amor.



La trama se desarrolla en seis historias y cuenta con las actuaciones de Malin Akerman (Billions), Betsy Brandt (Breaking Bad) o Charlie Heaton (Stranger Things). Se podrá ver desde el 8 de febrero.

El Internado: Las Cumbres

Junto a un antiguo monasterio, situado en un lugar inaccesible entre las montañas, aislado completamente del mundo. Los alumnos son jóvenes problemáticos que vivirán bajo la estricta y severa disciplina impuesta por el centro que los prepara para la reinserción en la sociedad.



Pero el bosque que los rodea pronto revelará antiguas leyendas, y amenazas que siguen vigentes y que los sumergirán en aventuras trepidantes y terroríficas. Se estrena el 18 de febrero.



