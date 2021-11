‘La rueda del tiempo’, la ambiciosa apuesta de Amazon Prime Video

“Llena de misterio”. Así define la protagonista de La rueda del tiempo, Rosamund Pike, la nueva serie de Amazon Prime Video.



Basada en las exitosas novelas de Robert Jordan –la segunda saga de fantasía épica más popular, después de El señor de los anillos, con más de 80 millones de libros vendidos en el mundo–, Amazon apuesta a tener un éxito similar al que logró HBO con Juego de tronos.



De hecho, La rueda del tiempo es la segunda producción más cara de Prime Video: según la revista GQ, en cada episodio se invirtieron más de diez millones de dólares.



Los tres primero capítulos están disponibles desde el 19 de noviembre en Amazon Prime Video. Luego se estrenará un capítulo cada viernes, hasta el 24 de diciembre.

La rueda del tiempo se desarrolla en un mundo épico donde la magia existe, pero solo un grupo de mujeres, conocido como Aes Sedai, tienen acceso a esta. La historia comienza cuando una de estas mujeres, Moiraine Damodred (Rosamund Pike) emprende un largo y peligroso viaje junto con su guardián, Lan Mandragoran (Daniel Henney), y cinco jóvenes. Uno de ellos está destinado a ser el Dragón Renacido y tendrá la gran responsabilidad de salvar o destruir a la humanidad.

EL TIEMPO conversó con Rosamund Pike, Daniel Henney y Rafe Judkins, autor y productor de La rueda del tiempo.

Moiraine es una mujer muy poderosa, ¿cuáles fueron las sensaciones de interpretarla?

Rosamund Pike: Definitivamente es más interesante que interpretar a una mujer sin poderes. Es realmente la naturaleza de su poder lo que más me interesa. El hecho de que Moiraine puede contactarse con los elementos del universo y canalizarlos a través de su propio cuerpo, convirtiéndolos en bolas de fuego, relámpagos, tsunamis, terremotos y todo estos tipos de conexiones con el mundo... es lo más cercano a la dimensión espiritual de un gran poder y lo encuentro realmente genial. Además, Moiraine tuvo que aprender a manejar un temperamento muy fuerte, porque de otra forma no hubiera podido tomar ese poder. Todas estas cosas son lo que más me encanta de mi personaje.

¿Cómo fue interpretar a Lan Mondragoran, uno de los personajes más queridos por los fanáticos?

Daniel Henney: Al principio podías sentir la presión y la responsabilidad. Pero a medida que avanzamos en este viaje, realmente sentí el amor y el apoyo de los fanáticos, ellos se vuelven como un equipo para uno, como una familia. Entonces ha desaparecido la presión, para ser sincero. Ahora que la serie se estrenó siento una sensación de tranquilidad, la respuesta de la gente ha sido genuinamente positiva, y siempre es una buena señal. En general, estamos felices de tener a estos fanáticos en el viaje con nosotros.



¿Qué fue lo más difícil de interpretarlo?

Daniel Henney: Sinceramente, las cosas físicas han sido probablemente las más difíciles porque a medida que envejeces, no sabes si puedes lograr las mismas cosas que puedes hacer cuando eres más joven. Algunas de las grandes peleas fueron muy desafiantes; por ejemplo, tuve que apuñalar a uno de los que peleaban con dos espadas y también estuve colgando de un cable. Eso puede llegar a ser muy difícil.



Aunque ha sido desafiante, también fue gratificante; es bueno saber que aún puedo lograrlo, y ya veremos cuánto tiempo más podré hacerlo.

¿Qué es lo que más destacan de haber rodado esta serie?

Rosamund Pike: Viajamos por todo el mundo, fuimos a Praga, en la República Checa, y estuvimos en paisajes realmente hermosos. Durante la mayor parte de la primera temporada montamos a caballo todos los días con increíbles disfraces, simplemente creando este mundo de nómadas que llegan a una ciudad tras otra o un lugar tras otro, presentando nuevos desafíos. Era como si estuviéramos viviendo en un mundo de fantasía, estábamos tratando de hacerlo realmente impresionante y creando personajes que a la gente le importaran. Ha sido una experiencia mágica.



Daniel Henney: Conocer al elenco y trabajar con estas increíbles personas ha sido muy gratificante, nunca dejé de aprender de cada uno. También fue una experiencia realmente fantástica porque tuvimos la oportunidad de viajar por el mundo y experimentar nuevas culturas. Todo es realmente emocionante y divertido.

¿Cómo describirían brevemente la serie?

Rosamund Pike y Daniel Henney: Compleja (risas).



Rosamund Pike: Épica... Llena de misterio.

¿Cómo tomó la responsabilidad de grabar una serie basada en los exitosos libros de Robert Jordan?

Rafe Judkins: Yo había leído todos los libros cuando era más joven, con mi mamá, así que ya estaba familiarizado con la serie. Sentí la responsabilidad de lo que estábamos tratando de hacer desde el principio porque yo conozco lo importante que son estas novelas para la gente y lo que significan para ellos. Entonces me presioné demasiado para lograr una serie digna de representar los libros de Robert Jordan.

¿La serie puede ser tan exitosa como los libros?

Rafe Judkins: Creo que sería un milagro si la serie pudiera tener tanto éxito como los libros, que son piezas icónicas de una literatura fantástica. Espero que lo que podamos hacer sea al menos hacer justicia a los libros y que las personas que los han leído puedan ver lo que les encantó ser representado en la pantalla.

¿Es necesario leer los libros para entender totalmente la serie?

Rafe Judkins: No, ciertamente construimos esta serie para que las personas que no han leído los libros puedan verla y comprender a los personajes, comprender el mundo en el que se desarrolla. Obviamente, si has leído los libros entenderás muchos más detalles. Pero si no los has leído, podrás entender fácilmente toda la historia. Ese es nuestro objetivo, que cualquier persona pueda verla y entenderla, independientemente de haber leído o no los libros.

¿Qué es lo que más resalta de la serie?

Rafe Judkins: De lo que estoy más orgulloso es del elenco, es un grupo increíble de actores y hacen un gran trabajo al dar vida a estos personajes icónicos de la literatura; sin duda es un trabajo muy difícil, pero lo han hecho realmente increíble. Eso es algo de lo que más destaco de esta producción.

¿Cuál fue el principal reto de grabar 'La rueda del tiempo'?

Rafe Judkins: Ciertamente, lo más difícil es averiguar cómo tomar algo que es tan grande con tantos personajes, tantos lugares, tantas páginas, tanto diálogo y condensarlo. Aunque tenemos ocho horas para contar la historia, nunca es suficiente, así que ese siempre es el mayor desafío al que nos enfrentamos: cómo condensar todo mientras tenemos que agregar otras cosas para que la gente pueda entender lo que está sucediendo. Encontrar ese equilibrio es lo más difícil para nosotros.



¿Es una serie dirigida a todo el público?

Rafe Judkins: Creo que, incluso si no eres un fanático de la fantasía o incluso si no han visto mucho de esta antes, hay algo sobre los personajes de esta serie que realmente atrae a las personas a verla. Incluso a las personas a las que no necesariamente les han gustado series como Juego de tronos o The Witcher, en La rueda del tiempo todavía hay un lugar para ellas.

CATALINA ARIZA CONTRERAS

Redacción Domingo