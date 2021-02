‘El Internado: Las Cumbres’: mucho misterio y aventura

'El Internado: Las Cumbres' es la nueva producción de The Mediapro Studio y Atresmedia Studios, y es un reboot de la antigua mítica serie de televisión 'El Internado: La Laguna Negra (2007-2010)', emitida por el canal Antena 3.

La historia sucede en un internado ubicado junto a un antiguo monasterio, situado en un lugar inaccesible entre las montañas, en un lugar aislado completamente del mundo y con un bosque circundante que contiene antiguos misterios que siguen vigentes y que sumergen a los personajes en aventuras terroríficas.



Los alumnos son jóvenes rebeldes y problemáticos que viven bajo la estricta disciplina del centro, que los prepara para la reinserción en la sociedad.



“Estamos en otro colegio, con otros personajes y con otro misterio. En el primer episodio aparecen dos actores de la serie original. Las conexiones con la Laguna Negra acaban ahí”, aclara Laura Belloso, productora ejecutiva y guionista de la serie, para el diario El Español.



'El Internado: Las Cumbres' está protagonizada por 10 estudiantes adolescentes, entre los que se encuentran como principales protagonistas Asia Ortega y Albert Salazar, como Amaia y Paul, quienes afirman que estar en este proyecto fue todo un reto actoral, pero también un gran regalo y aprendizaje.



“El terror de esta serie es bastante más adulto. Incluso, con Albert hicimos secuencias de bastante terror y había momentos en los que hasta nosotros mismos sentíamos un poco de miedo”, cuenta Asia a EL TIEMPO.



“Veremos una tenebrosidad que no habíamos visto antes. Tenemos una logia satánica relacionada con el bosque, la Edad Media, el monasterio... Hay crímenes rituales que dan mucho miedo y que te ponen las cosas muy arriba”, expresa la guionista a El Español.



Pero la serie no solo gira en torno al terror y al misterio, que son los principales componentes, sino que es una mezcla de muchas aventuras y fuertes emociones que envuelven y conectan a los personajes, y también a sus espectadores.



“Quienes se conecten con la serie van a poder encontrar una historia llena de aventuras, desventuras, misterios, thriller, terror, tensión, silencios, pero también con una historia llena de amor, luz y una que otra sonrisa, en la que todos los personajes tienen algo que esconder”, señala Natalia Dicenta en entrevista con EL TIEMPO, quien caracteriza a Mara, la directora del internado.



“Los espectadores van a poder percibir mucha intensidad y empatía con los personajes”, promete Asia Ortega. Además, asegura Albert Salazar, que “quienes la vean se van a encontrar con un sentimiento de claustrofobia, en el buen sentido. Van a empatizar tanto con los personajes, que se encuentran encerrados en un internado sin poder salir, que también lo van a sentir”.



La serie de 8 capítulos, de 50 minutos cada uno, cuenta con la actuación de Mina El Hammani, famosa por su papel de Nadia en 'Élite', pero esta vez con una caracterización completamente opuesta, pues encarna a Elvira, una profesora de Ciencias. “Elvira es una mujer muy optimista, tiene mucha luz, es muy alegre y quiere pasársela muy bien y educar de la mejor manera posible a los alumnos del internado”, asegura.



“En esta historia, nada es lo que parece y eso es algo que los espectadores van a ir descubriendo capítulo tras capítulo. Se van a enamorar de cualquiera de los personajes y también los van a poder odiar”, afirma la actriz.

Puede parecer que la serie, al ser protagonizada por personajes adolescentes, es solo para un espectador adolescente, pero la realidad es que es una serie hecha para todo tipo de público, aclara Dicenta.



'El Internado: Las Cumbres' también sorprende al abordar temas como la sexualidad, la diversidad de género y la discapacidad, todos estos de forma abierta y sin ningún drama ni tabú.



Asia Ortega, protagonista principal, explica cómo fue un reto para ella la discapacidad de su personaje Amaia.



“Mi personaje tiene una dificultad física. Ella es sorda y eso ha sido un reto para mí y también un regalo porque me ha dado esa arma de doble filo de poder tener una limitación, pero, a la vez, un superpoder de leer los labios, por ejemplo”.



A pesar de ser un reboot y seguir una historia completamente diferente, la serie de Amazon guarda similitud con la serie de hace 10 años en aspectos como el nombre (El Internado), el lugar donde transcurre la historia (aislado del mundo), un bosque que guarda misterios y el color de los uniformes de los alumnos.



KEYLA RODRÍGUEZ

Redacción Domingo