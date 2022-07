Chris Pratt se ha convertido en un héroe a la vieja usanza. Un tipo sin muchos grises en su personalidad, divertido y que se gana fácilmente la empatía del espectador. Lo hizo en la película de Marvel Guardianes de la galaxia (que ya tiene en preproducción su tercera entrega) y en las películas de la más reciente saga Jurassic World.

Asimismo, intentó dar un giro a esa naturaleza heroica en la película apocalíptica La guerra del mañana: que mezclaba viajes en el tiempo y batallas contra extraterrestres en la que Pratt se convierte en un padre de familia que descubre su habilidad para salvar al mundo. Pero seguía siendo un buen hombre (eso sí, lleno de conflictos) que era capaz de sacrificar lo que fuera por los demás.



Aunque ha acariciado la acción y el drama familiar, el actor de 43 años parece haber encontrado una propuesta en la que puede ofrecer otros matices: La lista terminal (The Terminal List), una serie que acaba de estrenarse en la plataforma de streaming Prime Video (en la que estrenó el año pasado La guerra del mañana) con un conflicto más personal tratando de abrirse paso en una narrativa de acción pura.

"Este es un tipo que está luchando por su vida. Quería que estuviera sucio. No quería que fuera un combate de boxeo. Por ejemplo, hay una secuencia de pelea en la que pensé: ‘Voy a pelear con un tipo hasta la muerte. Voy a darle un puñetazo en los testículos. Voy a arrancarle los ojos y voy a hacer todo lo que pueda para ser letal en ese combate’. No estoy tratando de sumar puntos aquí; estoy tratando de matarlo", recordaba el propio Pratt en una entrevista reciente en comingsoon.net.



Pratt recalca elementos de drama en esta producción. Foto: Prime Video

La lista terminal está basada en la obra literaria homónima del ex Navy Seal, Jack Carr, en la que el comandante James Reece (Pratt) regresa a su hogar tras lidiar con la tragedia de una misión que salió mal y que llevó a la muerte de todo un pelotón a cargo del protagonista.

La nueva realidad de Reece es compleja; tiene un síndrome postraumático y, a pesar de eso, decide investigar por su cuenta lo que realmente pasó. Como suele pasar en este tipo de historias, la búsqueda de la verdad lleva al protagonista a encarar la violencia. Siendo así, Pratt se ve más afectado y hay un atisbo de rabia inusual.



Aunque no alcanza a ser un producción de una profundidad dramática proporcional a la acción desbordante de sus episodios, La lista terminal cumple el objetivo de un entretenimiento crudo y rudo. No en vano tiene como director a Antoine Fuqua, recordado por filmes como Día de entrenamiento y las dos entregas de El justiciero.



No obstante, Pratt insiste que hay un elemento de emoción humana y drama que hizo clic para que él asumiera el proyecto.

“Creo que la serie hace un gran trabajo al mostrar las realidades de la guerra y equilibrar estos recuerdos traumáticos y el sufrimiento de un soldado con esta intrigante conspiración. ¿Se puede hablar de eso? Realmente ese cuestionamiento hace especial a la serie”, recalcó.



Para él, la producción tiene el tiempo necesario para ir creciendo y marcar ese comportamiento de hermandad y vulnerabilidad que orbita alrededor de quienes hacen parte del ejército.



La venganza no es el único motor de la serie. Pratt se esfuerza por dar el tono preciso entre abrumado y poderoso, emulador de los héroes televisivos de la década del ochenta; realmente está más conectado con el segundo concepto.

Sin embargo, eso no es malo, pues lo que se busca es pasar un buen rato de adrenalina y no tanto una reflexión sociopolítica de los oscuros y manipuladores alcances del poder.

¿Es realmente una apuesta de cambio para el registro actoral de Chris Pratt? La respuesta es un total sí. Pratt arriesga y no pierde ese poder de conexión con la audiencia, pero queda claro que este es solo un primer paso para una búsqueda profesional que puede tener futuro.



“Sus fallos no sobrepasan lo bueno que tiene. Al verla, me sentí molesto por ciertas decisiones creativas, pero no tanto que impactasen en mi disfrute de la acción”, aseguró Liam Matthews en su crítica de TV Guide, mientras que Todd Lazarski de AV Club consideró que es una propuesta que “aspira a ser un thriller intelectual, pero ni es muy intelectual, ni es muy emocionante”.



Una crítica dura que contrasta con la visión de Nate Richard de la revista Collider, que insiste en que es “innegablemente entretenida y, a pesar de la duración de los episodios, nunca parece demasiado sobrecargada hasta el punto en el que arrastre, pero también es demasiado simple”. Siendo así, La lista terminal encaja para una maratón relajada y de fácil digestión.



