Jaime Lorente habla de su brutal aventura en la miniserie 'El Cid'  

“Luego de rodar La casa de papel no tenía mucho interés en ser el protagonista en una nueva serie. Ese rol, me parece que es más invasivo y te lleva a concentrarte en muchas cosas, Me daba un poco de vértigo”, reflexiona el actor Jaime Lorente, el famoso Denver en la serie de atracos y máscaras con la cara de Dalí y que también hizo parte de la serie juvenil Élite, con las que se convirtió en una estrella de televisión en todo el mundo.

El miedo y el vértigo pasaron a segundo plano cuando llegó a sus manos el guion de 'l Cid. Querían que asumiera el papel principal de una miniserie acerca de Rodrigo Díaz de Vivar, quien se convirtió en un guerrero en pleno siglo XI, cuando árabes y judíos convivieron en una explosiva península ibérica en una dinámica natural de guerras, poder y alianzas que ayudaron a forjar la leyenda del Cid.



Lorente no lo pensó dos veces y se metió de lleno en una armadura de más de 20 kilos de peso y con una espada poderosa para una aventura que, como él dice, fue alimentada más por el mito que por la realidad.

Quizás cuando le dio el sí al proyecto, que se estrena hoy por la plataforma de Amazon Prime Video, recordó una clase cuando estaba cursando la primaria y leyó por primera vez el Cantar de mio Cid, la gran obra que narra las hazañas del personaje.

Pero qué mentira nos han metido, este señor fue un conciliador de culturas, un personaje sensible, humano

“Fue una adaptación para niños que mostraba a un conquistador, a un guerrero implacable contra los moros, pero cuando en realidad investigué acerca del personaje, me dije: ‘Pero qué mentira nos han metido, este señor fue un conciliador de culturas, un personaje sensible, humano, y no lo que nos han intentado hacer creer’ ”, recuerda Lorente en una charla con EL TIEMPO.



“He intentado desmitificar esa figura del héroe que está por encima del bien y del mal y me he enfocado más en la idea de que todos somos humanos, todos fallamos y también podemos ser héroes”, agrega. Matices que potencian a El Cid como un relato cargado de acción, de batallas épicas e intrigas políticas que rodean al protagonista. Muchos podrían relacionar un poco esta trama con el sabor que dejaron Game of Thrones o Vikings.



“Hay un poco de eso, pero lo más interesante es que El Cid es una gran producción, pero que la hicimos nosotros, con un sello y una figura que nos pertenecen”, recalca el actor que acaba de cumplir 29 años.

Lorente, de 29, años dice buscaba humanizar un mito de la historia española. Foto: Amazon Prime Video

Reconoce que esta batalla de cinco episodios le dejó también moretones, algunas heridas y mucha sangre falsa en su armadura.



“Es algo intenso. Yo vengo del teatro, en el que antes de cada función te maquillas un poco, te vistes y eso es una forma de calentar antes de ir al escenario. En una serie de esta magnitud tardaba mucho tiempo con la peluca, el vestuario, las armas, pero cuando iba comenzar el rodaje te lo creías de verdad, a pesar de que al terminar tenías dos centímetros menos de altura (bromea)”.A eso habría que sumarle que rodaron durante la pandemia y tuvieron combates cuerpo a cuerpo.

En una serie de esta magnitud tardaba mucho tiempo con la peluca, el vestuario, las armas, pero cuando iba comenzar el rodaje te lo creías de verdad,

“Trabajamos una semana y media durante una etapa fuerte de la pandemia, pero se armó un protocolo muy estricto para crear un entorno seguro, realmente se invirtió mucho en ello”, explica Lorente, que en este momento se ríe al recordar esos temores y hasta la pereza que experimentó ante de asumir este papel protagónico.



“Ahora me siento muy orgulloso del trabajo y lo que hice. Aprendí que al final un protagonista es en realidad lo que tú como actor quieres hacer con él. Si le pones amor, eso se va a notar, y creo que yo lo hice”.

La narración se ambiente en el siglo XI con moro, judíos y cristianos. Foto: Amazon Prime Video

Ruy (como le dicen al personaje en la miniserie) ha sido, además, uno con el que se ha identificado profundamente el actor.



“El Cid es muy reflexivo, y yo soy de esas personas. Les doy muchas vueltas a las cosas y afronto también esa lucha frente a lo que puedo hacer, lo que me dejan hacer y lo que no puedo hacer, algo que conecta muy bien con la personalidad de Ruy”, reconoce.



Tras el desgaste físico y combates de horas y horas al aire libre, Jaime Lorente anuncia emocionado que los cinco episodios de la primera temporada no son nada.

“Me han dejado con ganas de mucho más”, dice con la seguridad de quien ya no tiene miedo a ser el protagonista de la batalla.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

