Los estrenos que tendrá Amazon Prime durante diciembre

Después de un año marcado por confinamientos y restricciones a los encuentros de varias personas, el entretenimiento en casa ha cobrado mucha importancia. Es por eso que los servicios que ofrecen contenido en 'streaming' acapararon, aún más, la atención del público en los últimos meses.



Esto es, en gran medida, porque tienen una amplia variedad de producciones de varios géneros y para todos los gustos.



Una de estas plataformas es Amazon Prime, que, como sus competidores Netflix, Disney Plus y HBO, ha preparado una lista de estrenos para este último mes del año.



Le mostramos la lista completa y le contamos de qué se tratan algunas de estas reconocidas series y películas que tendrá Amazon Prime.

'Spiderman: un nuevo universo' (1 de diciembre)

La película fue dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman, y escrita por Phil Lord y Rothman. Su estreno fue en 2018.



Todo se desarrolla en un universo en el que Peter Parker ha muerto. Sin embargo, un nuevo hombre araña surge cuando una araña pica al adolescente Miles Morales y le entrega los superpoderes arácnidos que este deberá aprender a manejar.



La historia no termina ahí, pues cuatro versiones del hombre araña llegarán al universo de Miles y juntos deberán encontrar la manera de que cada uno vuelva a su respectivo universo, antes de que la realidad colapse.



'Aquaman' (21 de diciembre)

Está basada en el personaje de DC Comics 'Aquaman', fue estrenada en 2018 y estuvo dirigida por James Wan.



La película se remonta a los orígenes de este superhéroe acuático, quien descubre que es mitad humano y mitad atlante (habitante de la ciudad acuática de Atlántida).



En compañía de ‘Mera’, se embarca en una aventura para descubrir si tiene todo lo necesario para convertirse en el rey de Atlántida, todo esto mientras se enfrenta con ‘Black Manta’ y su hermanastro, ‘Orm’.



'The Expanse' (16 de diciembre)

Esta serie se desarrolla en un mundo futurista en el que la humanidad colonizó el Sistema Solar. En estas circunstancias, ‘Miller’, un detective, tiene la misión de encontrar a ‘Julie Mao’, una joven desaparecida.



En compañía de su compañero ‘James Holden’ descubren que detrás de la desaparición hay una conspiración que atenta contra el futuro de la humanidad.



En esta quinta temporada de la serie de ciencia ficción, los protagonistas tendrán que librar varias batallas en distintos puntos del universo.



Sus creadores son Mark Fergus y Hawk Ostby, pero durante todas las temporadas ha contado con la dirección de numerosas personalidades como Terry McDonough, Robert Lieberman, Jeff Woolnough, Kenneth Fink, entre otros.

'Home Office' (18 de diciembre)

En 2019 se estrenó la película mexicana 'Mirreyes vs. Godinez', en la que el grupo de los 'mirreyes' (consumistas, alocados, privilegiados) se enfrenta con los 'godinez' (trabajadores, con un estilo de vida promedio), todo por ver quién controlará una empresa de zapatos luego de que su dueño muriera.



Ahora, Amazon estrenará un especial que mostrará como todos los trabajadores de la zapatería manejan el teletrabajo.

'Can you keep a secret?' (3 de diciembre)

Fue dirigida por Elise Duran y estrenada en 2019.



Cuenta la historia de ‘Emma’, una joven que, en medio de lo que parece ser un mortal accidente de avión, le cuenta todos sus secretos al hombre que va sentado a su lado.



Todos los pasajeros del avión salen ilesos del siniestro, pero lo que ‘Emma’ no sabe es que el hombre al que le hizo las penosas confesiones es el jefe de la empresa para la que ella trabaja.



'El cid' (18 de diciembre)

‘El cid' narra las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar, un reconocido militar de la Edad Media y quien tendrá que desenvolverse en diferentes situaciones para defender el territorio cristiano y labrarse su camino como héroe.



Asimismo, la serie busca acercar a los espectadores a la multiculturalidad de la Península Ibérica en el siglo XI, en donde convivieron judíos, árabes y cristianos.



Además, contará con la participación de Jaime Lorente, recordado por su actuación en 'La casa de papel' con su interpretación de 'Denver'.



'Salvajes' (11 de diciembre).

Narra las vivencias de un grupo de adolescentes que sobreviven a un accidente aéreo, caen al mar y se instalan en una isla desierta. Sin embargo, esta cadena de hechos desafortunados no es una coincidencia.



En la isla, las jóvenes deberán aprender a convivir entre ellas mientras conocen las historias del pasado de cada una.



La serie fue creada por Sarah Streicher, reconocida por se la guionista de ‘Daredevil’.

Asimismo, Amazon mostró mediante un tuit cuál es la lista completa de los lanzamientos y los nuevos contenidos que llegan a su plataforma.

