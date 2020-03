La serie más cara de la historia ha sido pospuesta

Fuentes de Prime Video, de la empresa Amazon, confirmaron que sus producciones audiovisuales serán pospuestas, para prevenir el contagio del covid-19.

Dentro de los proyectos suspendidos, está incluido el rodaje en Nueva Zelanda de la serie 'El señor de los anillos', que cuenta con el español J.A.Bayona como director y productor ejecutivo. Además la producción de la serie 'Hernan Cortés', protagonizada por Javier Bardem, también quedará en pausa.



La serie sobre el conquistador español estaba a punto de empezar a rodarse mientras que la de "El señor de los anillos", que tiene un presupuesto estimado de unos mil millones de dólares (unos 896 millones de euros), estaba ya en plena producción en Nueva Zelanda y se ha paralizado el rodaje durante dos semanas debido a la crisis del coronavirus.



El medio New Zeland Herald publicó el aviso de suspensión que los productores de la serie enviaron a los 800 miembros del equipo artístico y técnico, quienes señalan que "no hay respuestas claras acerca de cuándo se retomará la producción".



En la nota enviada al equipo, la productora GSR Productions pide explícitamente a los miembros del equipo no presentarse en el set o en el estudio sin el premiso expreso de un supervisor.



"Hacemos esto para minimizar el impacto en los recursos e infraestructuras, nuestra aportación para reducir la densidad de población en nuestras comunidades y actividades diarias para así contribuir a reducir la expansión del virus", indica.



La suspensión del rodaje es parte de una tendencia global. Grandes estudios como Disney y Universal suspendieron temporalmente todas sus producciones.

EFE