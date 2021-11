¿Cuál es la nueva aventura de Álvaro Morte, estrella de 'La casa de papel'?

Al actor español Álvaro Morte le encanta sentir esa tensión nerviosa que recorre siempre su cuerpo cuando actúa en un escenario o cuando se convierte en el cerebro de un robo brutal y dramático, al meterse en la piel de un personaje como el profesor en la serie La casa de papel. “Me encanta esconderme entre el telón y sentir esa barahúnda de gente, esos murmullos antes de salir a escena y luego enfrentar el silencio sepulcral cuando apareces”, recuerda, en una charla con EL TIEMPO.

Pero eso sucede en el contexto de las artes escénicas, en la televisión y el universo de las series Morte ya no pasa inadvertido ni puede esconderse. Realmente genera emociones que rayan entre la histeria y la admiración, gracias a su mezcla de inteligencia revolucionaria y simpatía rebelde en la producción española más famosa de Netflix y que en diciembre se despide de su fanaticada. Por eso, él tenía claro que tocaba dar un paso adelante y dejarse llevar por otra magia y otras aventuras. Irse de esa casa de papel y arriesgarse a abrir la puerta de un castillo.



Morte en su papel del Profesor, cerebro del gran robo de La casa de papel.. Foto: Netflix

Por eso Morte sintió, casi de manera inesperada, que esa oportunidad estaba en La rueda del tiempo (The Wheel of Time, inspirada en una famosa saga literaria de fantasía y épica creada por Robert Jordan) que se le apareció como una ambiciosa narrativa que tenía un hambre atroz de dejarse ver en una plataforma de streaming.

“Fue una sorpresa por lo rápido como se dio todo. Me llamó un día mi representante para que hiciera una audición; recibo un material y hago la prueba en video. Después me contactan para decirme que estoy dentro y que el rodaje comienza en dos semanas”, cuenta el actor español de 46 años, aún emocionado por la serie, que estrena el 19 de noviembre sus primeros tres episodios en Amazon Prime Video.



“La expectativa es gigantesca”, reconoce, No es para menos, el propio dueño de la compañía (Jeff Bezos) es uno de los millones de fanáticos de esta colección que ya ha vendido 90 millones de libros en todo el mundo.

Ahora Morte ya no es un profesor con una mente brillante para resolver los retos de un gran golpe contra el sistema, sino un personaje sombrío en un contexto antiguo en el que comparte con Moiraine (Rosamund Pike), una guerrera de una poderosa organización de mujeres llamadas las Aes Sedai, que se embarca en un peligroso viaje en el que está en juego el destino de la humanidad.



Magia, extrañas criaturas, batallas épicas y un misticismo muy especial anudan la trama de esta aventura en la que Álvaro Morte se convierte en Logain Ablar, que aparece como un supuesto elegido, casi un mesías que podría tener la clave para zanjar el conflicto entre el bien y el mal.



“Es una suerte encarnarlo, es un personaje ambiguo que luego aparece vestido de negro, con su cabello largo, casi a lo Matrix. Pero a mí me interesó siempre el envoltorio, sus penurias y los miedos que lo movían. Ablar puede canalizar un poder que solo tienen las mujeres dentro de esta historia; así que él se proclama como el Dragón Renacido, el salvador, pero en realidad no sabemos cuánto de eso es verdad”, adelanta.

Rosamund Pike (derecha) interpreta a Moiraine, una guerrera de una poderosa organización de mujeres llamadas las Aes Sedai. Foto: Amazon Prime Video

“Ese juego de un mesías que quizá no lo sea y la pátina de mentira que parece rodearlo me gustaron mucho. Él dice algo, pero parece pensar otra cosa. Durante mi investigación noté que era una especie de showman que busca que la gente lo siga y hasta pueda conformar un ejército, una visión que no dejaba de ser teatral y que me dejó exagerar un poco todas sus acciones”, reafirma.

La gente sabrá valorar el trabajo de la ficción que tenemos. Por ahora puedo decir que hice un trabajo desde las entrañas y espero que el público lo acoja. FACEBOOK

La serie promete una aventura visual imponente y un nuevo aire al género que propulsó en su momento Game of Thrones, sumado a la ambición de conseguir mantenerse por varias temporadas (tendría con qué, pues la saga literaria está conformada por 14 volúmenes).



Pero para Álvaro Morte, el reto fue “crear algo más que lo que proponen los libros (...). La gente sabrá valorar el trabajo de la ficción que tenemos. Por ahora puedo decir que hice un trabajo desde las entrañas y espero que el público lo acoja”.



