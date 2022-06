Álvaro Duque Isaza es calvo, con una mirada pícara y profunda y un afán de medírsele a todo. Es colombiano y lleva 48 años viviendo en Nueva York, esa ciudad que él describe “como un pulpo, un monstruo”, en la que todos los días se aventura a sobrevivir y la que a veces le recuerda que tiene un vació en el corazón.

Precisamente, fue en uno de sus diarios recorridos por el metro y las calles de la capital del mundo en la que Duque Isaza llamó la atención de su compatriota José Alejandro González, un realizador que había salido a disparar un rato su cámara en el agitado pálpito urbano neoyorquino.

“Cuando conocí a Álvaro mi propósito no fue el de hacer una película sobre él sino el de conocerlo como persona. Lo vi en una esquina de Nueva York, me atrajo su mirada y quise hacerle una fotografía. Mi trabajo como fotógrafo de calle me acercó a su presencia, entrar en su universo personal fue un proceso logrado con el pasar de los años”, recuerda González, quien acaba de estrenar el documental Álvaro, en la Cinemateca de Bogotá, la historia que parece tener como referente los claroscuros del sueño americano, pero que en realidad es una mirada más profunda acerca de la humanidad, los conflictos y la vida de un hombre de esos que no se vara y parece esconder en una ingeniosa careta de fortaleza algunos trazos de nostalgia.



González acaba de estrenar el documental 'Álvaro', en la Cinemateca de Bogotá, la historia que parece tener como referente los claroscuros del sueño americano,

En la primera escena del documental el protagonista revela que su mayor recuerdo de Pereira era el de la niñez. Álvaro tose un poco y prende un cigarrillo de marihuana.

“Nueva York te absorbe”, agrega mientras le pasa el bareto a José Alejandro González, que está fuera del cuadro de la cámara. Así comienza su historia. Con este nuevo documental, el director mantiene un estilo de trabajo audiovisual enmarcado en el testimonio y en el interés de acercarse a la naturaleza gris de quienes se convierten en el eje de sus historias.

También lo hizo con la serie documental: Todos somos buenos, que retrataba a personajes que conoció en un viaje que hizo desde Nueva York hasta Bogotá. Para él, los seres humanos son siempre una fuente inagotable de contrastes y resulta difícil definirlos en una sola faceta.

Documental 'Alvaro' Foto: Producciones Mutokino

“En mis historias dejo que las cosas sucedan. Después de hacer Todos somos buenos, en la que compartía 24 horas con personas a las que les preguntaba espontáneamente sobre temas de sus vidas, pensé qué pasaría si seguía a una de ellas durante más tiempo. Y lo hice con Álvaro, con quien nos acompañamos, quizá por su soledad y la mía, en una ciudad como Nueva York”, recalcaba en una entrevista el realizador.

“Él tiene una fuerza vital sorprendente, su salud mental lo lleva a estar en el borde todo el tiempo, viviendo en una línea delgada que lo acerca y lo aleja de su propio bienestar”.



Puedo decir que nos conocimos en el 2013 y filmamos durante siete años, tiempo en el cual nació una amistad que aún se mantiene y en la que de cierta manera nos hemos apoyado mutuamente. FACEBOOK

La pérdida de la virginidad, su relación con Dios y la vida en pareja con Doris, ‘la Negra’, con quien revela una convivencia llena de altibajos, y los sueños incumplidos con Colombia, se convierten en parte del tejido argumental de esta historia sencilla de un hombre que parece resumir su vida entre los vagones de un metro y una sensación de ansiedad por el futuro, o la muerte. Así como un viaje a Colombia y el reencuentro con su hermano, tras unos 39 años de no verlo, antes de asumir de nuevo su papel en el escenario neoyorquino que termina tragándoselo.

“Su fuerza como personaje es evidente, sus profundas reflexiones, sus cambios de ánimo, su filosofía de vida. Algo que me interesó mucho fue su ausencia de Colombia por tanto tiempo, una deuda de su pasado que pudo saldar. Al final puedo decir que nos conocimos en el 2013 y filmamos durante siete años, tiempo en el cual nació una amistad que aún se mantiene y en la que de cierta manera nos hemos apoyado mutuamente”, reconoce el director del documental.

Él en realidad parece ofrecer una historia de alguien que no se deja atravesar por la angustia y a veces se toma una cerveza mientras sonríe al escuchar una canción de tango en su pequeño apartamento de Harlem.

El director José Alejandro González. Foto: Juan Cristobal Cobo.

“Hay algo en este oficio que he descubierto en la reacción de los espectadores y que me llena de ilusión: estamos tocando fibras de vida, tratando de explicar lo que no se puede explicar. La intuición siempre ha marcado mi camino y mi cinematografía. Cuando estudié en Barcelona fui a ver muchas películas, iba por lo menos tres veces al cine cada día y, aunque me encantaba lo que veía, no era lo que quería producir”, reconocía el director de Álvaro, con la que parece haber llegado a un buen destino en esa búsqueda y haber dado un poco de sanación a su protagonista.

“La película le ha dado algo bonito y especial que ha generado un cambio en él, en su realidad: una película sobre su vida, eso no lo tenía antes de que nos conociéramos. Hace unas semanas estrenamos la película en The Colombian Film Festival de Nueva York y ahí en frente del público me di cuenta, por la emoción en sus palabras, que este proyecto había significado algo importante para él”, aseguró José Alejandro González, que a su vez también tuvo una transformación con esta experiencia.



“Logré mirar la vida, darle sentido a mi hacer con la cámara. Yo viajé mucho por el mundo grabando personas, recogí cientos de historias que estoy seguro se ven reflejadas en esta película que estamos lanzando, uno es lo que ha vivido”, finalizó.



