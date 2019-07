Alucinante: ‘Betty’ otra vez gana

Las mil vidas del Canal RCN se las debe a Yo soy Betty la fea. Cada vez que hay crisis ponen a Betty y vuelve el canal al primer lugar.

RCN llevaba perdiendo mal por más de tres años, y no daba pie con bola. Se murió el genial Fernando Gaitán y como “homenaje” pone a Betty y, ahora, es el programa número uno de Colombia.



La genialidad de Gaitán está en que sabía de melodrama donde el amor triunfa, le metía el tonito colombiano que es el humor para sobrevivir, conocía que el relato popular se hace en forma de mujer y jugaba al periodismo al contar realidades en forma de ficción.



La genialidad de Betty es que es el programa más re-hecho en el mundo, más de 40 países la hicieron de nuevo, y eso la hace un hit mundial. Además, fue vista en más de 200 países con éxito de rating.



Por eso, así como El Chavo o Los Simpson o Titanic son cartas seguras de rating, Betty no falla: póngala a la hora que quiera y logrará seducir y hacer suspirar y reír a los televidentes.



Frente al éxito 2019 de Betty en la televisión colombiana hay por lo menos cuatro detalles para comentar:



Uno, Caracol descuidó su franja de las 9 de la noche al volver a un chascarrillo insufrible y mal hecho y abandonar su tendencia de bionovelas y música. Y es que Un bandido honrado es de verdad una aburrida chistemedia llena de actores en estado Sábados felices. Entre los malos diálogos y las pésimas actuaciones, uno –más que gozar– sufre.



Dos, El man es Germán cumple de coequipero, ya que recoge un pésimo rating de Noticias RCN de 4 puntos y entrega 9; por lo tanto, le pone un buen público para pelear a Betty.



La televisión abierta es de canal y requiere trabajo en equipo entre programas, por eso, mientras no reinventen el noticiero y sigan insistiendo en su tonito uribista arrogante y mala leche, será casi imposible que logren la pelea en información.



Tres, Caracol se mantiene gracias a sus marcas Sábados felices, noticias de la policía nacional, El gol Caracol, concursos musicales como La voz Colombia y concursos de competencia como Desafío, bionovelas a las 9 de la noche y narcolombia a las 10. Pero de innovación, poco o nada. Caracol está cansando con siempre lo mismo.



Cuatro, innovar no es copiar a Miami o creerle a Netflix; tampoco, hacer lo que todos hacen; es analizar la pantalla y ver cómo competir, y en este triste momento del país sin presidente y un canal dormido como Caracol, un sueño tradicional como Betty o una risa colectiva a lo Germán es suficiente para innovar la pantalla.

RCN volvió recuperando la memoria de lo que había hecho bien (Betty, Germán y Lady) y con eso le ha bastado para recuperarse. La pregunta es si RCN tiene cosas nuevas que proponer.



Las siete virtudes de la novela

1.Es una telenovela clásica en su historia principal donde “mujer fea y pobre pero pura e inteligente salva a hombre equivocado”. Triunfa la bondad. Gana el amor. Se cumple cn que la telenovela es mejor que la vida.



2.Es una telenovela en relato de mujeres que son capaces de reírse de sí mismas mientras hacen el mundo a su imagen y semejanza. Betty es la reina de la ironía y el cuartel de las feas son su coro celestial. Y entre ellas imagina la vida posible en la solidaridad.



3.Es una comedia con el cuartel de las feas que construyen en sí misma una segunda obra dramática en forma de sit-com a la colombiana. Vamos a verla para reírnos, vamos para sentirnos parte de las sobrevivencia de los de abajo que se hace con humor.



4.Es una telenovela colombiana en la que las mujeres son diversas y guerreras mientras los hombres planos y patéticos, o apenas chistositos como Freddy el mensajero. Y en eso la telenovela imita a la realidad.



5.Es una telenovela que reflexiona sobre las apariencias de nuestro mundo que se define por estándares de belleza hechos en academias de peluquerías del consumismo.

El cuartel de las feas es una ironía expandida sobre lo que significa ser feo o bello en este mundo. Ellas son bellas que no corresponde al machismo nacional: bella pero alta (luego fea), bella pero afro (luego fea), bella pero de formas redondas (luego fea), bella pero mas allá de los 40 (luego fea). Ellas se saben bellas y, por eso, se burlan de manera solidaria de las miserias masculinas.



6.Es una telenovela de personajes creíbles, con historia y tumbao propio, y todos muy nuestros. Cada uno representa un estilo de vida, una manera de ser, una forma de comprender la colombianidad (el feo, el bello, el playboy, la celosa, el chistosito y el cuartel). Personajes caricatura con buen humor y mucho de buena gente que se comportan como niños.



7.Fernando Gaitán creador de situaciones que parten de la realidad, nos prometen una sonrisa y juegan a preguntarse por las situaciones de la vida cotidiana. Y Pepe Sánchez el director que mejor contó la colombianidad no desde lo evidente sino en lo sutil, en lo no dicho, en el gesto.



Yo soy Betty la fea es muy colombiana porque está hecha de ternuras, juegos aspiracionales, mujeres imaginativas y pobres hombres. Su mayor virtud está en ser todo lo que la televisión debe ser: sueño, suspiro, risa, relajación.



Ómar Rincón, crítico de televisión. Correo: orincon61@hotmail.com.