Hay algo en las representaciones de Juan Sebastián Calero que van mucho más allá de su talento. Se refieren a que los espíritus de sus personajes se impregnan en él, no importa si su caracterización es de bueno o de malo.



Su Judas Iscariote en 'María Magdalena' y su Gonzalo Rodríguez Gacha en 'Alias el Mexicano', entre estos últimos, tuvieron un poder especial, por encima de sus ropas y sus accesorios.



Pero ahora, como Alonso Henao en 'Arelys Henao: canto para no llorar', hasta los atuendos le ponen más sentimientos, más sentido de pertenencia.



Hijo de dos grandes actores colombianos, Vicky Hernández y Gerardo Calero, nacido en Bogotá en 1982, hace parte del grupo de grandes actores nacionales, una lista que no es tan corta y en la que él ha sobresalido.



A su Alonso se le siente la conexión con la tierra, con el campo, con ese café que ama. “Es de una naturaleza sencilla y trabajadora”, dice Calero.



Y también, se le siente esa relación directa con la tierra, construida por un citadino, un encuentro con la dureza de ese campo que da frutos y que le inspira la vida a su personaje.

Alonso Henao también es un hombre equivocado en muchos aspectos, “con egoísmos, con malos entendidos que parten de sus silencios, pero muy dado a su familia y a los suyos. Son el eje de su vida, y ahí ha sido fundamental esa construcción del personaje”.

Y pese a que en su caracterización no está de acuerdo con la carrera que toma Arelys (Mariana Gómez), ella está segura del infinito amor de su papá.



“Con los directores (Liliana Bocanegra, Andrés López y Camilo Villamizar) nos tomamos licencias para que al humanizarlo tuviera ese conflicto, su choque con el medio musical, que no entiende, y hasta cómo debe lidiar con ese mundo difícil que es la vocación de su hija. Eso hace que Alonso pueda con sus propios demonios, entenderla y apoyarla”.

Porque para él, el mundo de la música y especialmente con su hija, es un universo que lleva a que ella, cantando, sin mala intención, llame la atención de los hombres y estos se acerquen a lastimarla.



Al inicio de la historia, Alonso Henao tiene unos 40 años y en el primer capítulo tuvo que sufrir por una de sus hijas que muere. La familia vive en una finca alejada de centros urbanos y deben esperar que un helicóptero del Ejército los recoja para tratar de salvar la vida de la niña.



Con 30 años en la actuación -empezó cuando tenía 11 años en la serie 'Señora Isabel'-, Juan Sebastián Calero ha actuado en 'De pies a cabeza', 'Pandillas, guerra y paz' (de 1993 y 1997 y del 2009 al 2010), 'El auténtico Rodrigo Leal', 'El pasado no perdona', 'Tiempo final', 'Regreso a la guaca', 'El Capo', 'Amor sincero' (como uno de los hermanos de Marbelle), 'Escobar: el patrón del mal', 'Narcos', 'Sin senos sí hay paraíso', 'Infieles', 'Sitiados', 'Distrito salvaje', 'Narcos: México' y 'El robo del siglo', entre otras.

Incluso, ha ido a la televisión pública y estuvo en 'Emma Reyes, la huella de la infancia'.



“Con tres décadas en este oficio ha sido un buen tiempo para buscarle la comba al palo a este trabajo singular”, dice.



Y sobre cómo se desprende de sus personajes, para Calero “hay unos más sencillos que otros. El de Alonso, por ejemplo, lo grabamos hace poco y ya está al aire, eso me da menos tiempo para dejarlo ir, ha sido un proceso diferente porque he tenido muy cerca el cariño del público. Lo importante siempre es dejar el cuero y que la gente sienta el esfuerzo que se hace”.



De sus papás habla como “referentes. De ellos recibí el gusto por esta locura de ponerse en los pies de otros, he aprendido de ellos. Es una profesión que es dura por momentos, pero cada uno ha tenido maneras de abordarla. No seré el más disciplinado del mundo, pero tengo mi forma de trabajar y lo hago con toda la pasión”.



Melómano total, dice que oye desde clásica hasta electrónica, y ahora, claro, se ha acercado más al despecho. “Me gustan mucho las canciones de Vicente Fernández, Juan Gabriel, Luis Miguel, Joan Sebastian…”



Y ha ido conociendo el despecho y el popular colombianos de la mano de las letras de su hija en la serie, una Arelys Henao muy real que sigue haciendo historia, no solo en la música sino en su propia construcción como ser humano.