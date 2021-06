Alicia Machado, la participante menos querida en MasterChef

Muy divertidas resultaron las primeras competencias del concurso 'reality' MasterChef Celebrity que se estrenó el pasado fin de semana en el canal RCN, que además fue el ganador en rating en su estreno.



Todos los concursantes muy nerviosos, entre los que había comediantes, actores, cantantes o exreinas, llegaron al estudio principal en donde se encuentra la gran cocina. Allí se preparan los platos que son juzgados los chefs Chris Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás De Zubiría.

Un ambiente de camaradería y chiste se vivió durante la primera prueba, que consistió en la preparación de la tradicional bandeja paisa colombiana. Todos, algunos con mejor conocimiento culinario y novatos, hicieron gala de sus talentos creativos para llegar con el mejor plato.



Por ejemplo, Jorge Rausch se sorprendió con el aguacate rallado que le presentó la cantante Marbelle. Dijo que se lo iba a copiar para su restaurante. Mabelle hizo equipo con el actor Ernesto Calzadilla.



Finalmente, la pareja ganadora del concurso, que no paraba de sorprenderse, fue la conformada por Gregorio Pernía y Lorna Cepeda. Para ellos fue una completa sorpresa cuando el curado anunció que habían preparado la mejor bandeja paisa, con la consistencia de arroz ideal y el mejor sabor de los fríjoles. Además de la colorida presentación del plato.



Para el siguiente reto, los concursantes fueron trasladados a la famosa playa de Palomino, en el norte de Colombia.



Allí debieron conformar tres grupos, para preparar un menú puntual, que consistía de plato fuerte y postre que les dictaron los jurados. Gregorio Pernía y Lorna Cepeda, por haberse llevado el primer galardón de la temporada, tuvieron prioridad para conformar sus equipos, identificados por colores.



Justamente el equipo verde, o de los 'rechazados' -como ellos se autodenominaron- quedó conformado por Diego Camargo, Frank, Liss Pereira, Francy, Lucho Díaz y Alicia Machado.

Alicia Machado, ex Miss Universo venezolana. Foto: Gastón de Cárdenas / EFE

Todo iba de maravilla, los concursantes verdes estaban muy confiados con su propuesta, pero a todos se les olvidó un pequeño detalles. El postre lo hizo la exreina Alicia Machado y a ninguno se les ocurrió probarlo antes de presentárselo al jurado. ¡Primer gran error! ¡Un chef que no prueba sus platos!



Cuál no sería la sorpresa de los participantes, cuando Rausch los descartó por haber presentado unas tartaletas crudas.



Y aunque todos daban por hecho que el primer eliminado del fin de semana sería Lucho, el veredicto del jurado también fue sorpresivo: la eliminada resultó ser la cantante de música popular Francy, quien se mostró muy nerviosa durante la ejecución de sus recetas.



Pero ahí no terminaron las sorpresas. De inmediato las redes sociales la emprendieron contra la exreina de belleza, que ha resultado ser la concursante menos querida por el público televidente. Así lo reflejan la gran cantidad de memes que aparecieron en las redes con simpáticas frases como 'Ritual para que eliminen a Alicia Machado'. O la de Hassam: 'Sacaron a Francy y no a Alicia, esto ya es Venezuela'.



Por visto, los televidentes no le perdonaron a Alicia que le hubiera agregado queso a la bandeja paisa.

MasterChef ganó el fin de semana

El estreno de RCN, con dos horas de emisión sábado y domingo a partir de las 8 p. m. fue el ganador en rating en su fin de semana de estreno.



El 5 de junio marcó 7,5 puntos, superando a su enfrentado, Caracol Noticias, media hora, y Sábados felices, durante hora y media, con 7,3 y 6,2 puntos de rating, respectivamente.



Lo anterior es meritorio si se tiene en cuenta que el programa de humor emitió un especial en la celebración de sus 49 años.



El domingo 6 de junio, MasterChef marcó 8,8 puntos, seguido de Noticias Caracol, Los informantes y Séptimo día, que tuvieron 7,7, 7,1 y 6,8 puntos, respectivamente. Estuvo enfrentado al noticiero y a Los informantes.

