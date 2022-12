El actor Alfred Molina aún no le dice adiós al inolvidable Dr. Octopus que ha interpretado dentro de las películas de Spider-Man. Tampoco ha afirmado explícitamente que volverá a encarnar a este personaje, aunque por la respuesta que dio en entrevista con la revista Vanity Fair, el público interpretó que seguirá participando en las emocionantes películas de superhéroes de Marvel.

Al veterano actor le preguntaron si se despediría oficialmente de su famoso villano y respondió que no puede confirmar ni negar nada. Lo que fue celebrado por los fanáticos, que al no recibir un contundente no, indican que la respuesta es sí, más que todo porque históricamente es el tipo de respuestas prudentes que dan los actores cuando aún no tienen luz verde para revelar lo que viene.

Por lo pronto, Molina se concentra en interpretar a un detective de novelas de suspenso e investigación. El detective Armad Gamache, es el protagonista de las novelas de la autora Louise Penny que inspiran la serie de televisión Three Pines, que se estrena este fin de semana en Amazon Prime.



Su primer encuentro con Gamache se dio cuando la ejecutiva Amy Pascal le preguntó si había oído hablar de Louise Penny. Como el actor no conocía los libros, se intrigó por leerlos ante la emoción de Pascal -ejecutiva de ‘La casa de las ideas’, para Sony Pictures-.

“Me enamoré de los libros -comentó Molina-. Creo que lo que más me atrajo fue la complejidad del personaje, las múltiples capas que tenía y lo diferente que era de muchos detectives que vemos en la televisión. Ciertamente tiene un pasado, y bastante trágico, pero no es el tipo de detective que camina con una nube sobre su cabeza y lucha contra un demonio terrible”.



El detective que interpreta es intelectual y poeta, graduado en Cambridge. “Cuanto más leía, me di cuenta de que había un núcleo real de credibilidad y humanidad en él -afirmó Molina-. Y una de las cosas clave fue su negativa a portar un arma. Eso me pareció un elemento realmente interesante para un oficial de policía contemporáneo, particularmente en el contexto norteamericano”.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET