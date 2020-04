Conozca porqué Alfred Hitchcock es el director para todo el mundo

El 29 de abril de 1980 el cine perdió a Alfred Hitchcock 80 años, el padre del suspenso y ahora que se conmemora el 40 aniversario de su fallecimiento se recuerda la naturaleza de visionario que habló de voyerismo, exploró los espacios más oscuros de las condición humana en sus filmes y hasta construyó una imagen a su alrededor marcada por la genialidad y un poco de perversión.

Hitchcock, quien se acercó al mundo del cine gracias a su temprana afición a la pintura, logrando su primer trabajo como rotulista de películas mudas dentro de la sucursal londinense de la compañía americana de producción y distribución Famous Players-Lasky..



Fue guionista, director artístico y ayudante de dirección antes de tomar las riendas de su primera película, que llegaría en 1925 con "The pleasure garden".



Pero el éxito comenzaría dos años después con "The Lodger: A Story of the London Fog" (1927) -con sugerente traducción en su título en español, "El enemigo de las rubias", que da pie, curiosamente, a su obsesión por las mujeres de pelo claro-. No obstante, sería "The man who knew too much" (1934) la película que llamó la atención de Hollywood quien, a través del productor David O. Selznick, vio en el londinense un diamante en bruto.

La famosa película de terror dirigida por Alfred Hitchcock, 'Psicosis', fue estrenada en 1960. A pesar de ser uno de los clásicos del cine no ganó Óscar ese año. Foto: Archivo particular

Tanto éxito tuvo la versión original de este título que Hitchcock volvió a dirigirla, bajo el sello estadounidense, en 1956, contando además con dos estrellas del panorama hollywoodiense como James Stewart y Doris Day. Pero "Rebecca" (1940), su primer filme americano, el que realmente abrió las puertas de Hollywood al cineasta londinense, con el que, tras lograr el Óscar a la mejor película, todos los actores deseaban trabajar.

Pero Hitchcock, haciendo gala de su introversión y su carácter quisquilloso y ciertamente obsesivo fue muy selectivo a la hora de elegir el reparto de sus películas y vio en la belleza fría de las mujeres rubias su principal objeto de deseo. Grace Kelly, Tippi Hedren, Ingrid Bergman, Joane Fontaine, Doris Day, Vera Miles, Kim Novak o Janet Leigh fueron algunas de sus musas, aquellas que brillaron ante las cámaras pero no tuvieron la mejor experiencia de rodaje detrás de ellas.



Mucho se habla del trato de Hitchcock hacia sus, quizás mal llamadas, musas. Su mente retorcida, aquella que le permitía crear ese universo de suspense que comenzó a alzar el vuelo en los años 50 con "Strangers on a Train" (1951), "Dial M for Murder" (1954) "Vertigo" (1985) o "North by Northwest" (1959) y que se consolidó en los 60 con "Psycho" (1960), The birds" (1963) o "Marnie" (1964), era excelente para crear guiones únicos y originales pero le jugaba malas pasadas en el trato con sus actrices. Cierto es, por otro lado, que resulta imposible desvincular el término 'suspense' del cine del realizador, sería absurdo intentar hacerlo. Sin embargo, es en torno a su figura donde se crea una seña de identidad única.



Su magnífica técnica para crear suspense es parte del éxito, pero es su propia imagen, siempre presente en todas sus obras, la que convirtió al genio londinense en una estrella de cine y un símbolo de la TV gracias a un pefíl que en la pequeña pantalla se convirtió en una marca de total reconocimiento. Con ello llegó a todos. Desde el purista amante del cine, hasta el espectador amante del entretenimiento básico.



EFE