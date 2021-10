Alfaguara hace 'justicia' a José Saramago con la publicación de 'La viuda'

Con 24 años José Saramago publicó en 1947 en Portugal 'Tierra de pecado', una obra inédita en España que llega ahora bajo el nombre 'La viuda', el título original puesto por el Premio Nobel portugués pero cambiado por su editor; por eso 74 años después, y con motivo del Año Saramago, se hace "justicia".

Así lo ha afirmado su viuda y presidenta de la Fundación Saramago, Pilar del Río, durante la presentación de esta obra publicada por Alfaguara, que reeditará toda la obra del escritor con motivo de los actos de celebración del Año Saramago (Azinhaga, 1922-Tías, Lanzarote, 2010).



''La viuda' era un acto de justicia y de memoria histórica, publicar este libro que tanta emoción le provocó a José, que dejó que le cambiara el título, que no firmó contrato, que no recibió ni un escudo de la época, pero él fue feliz porque tenía su libro publicado", dijo Del Río con motivo del lanzamiento de esta obra de juventud de su marido, a la venta desde el día 14.



Un libro del que Del Río tiene la primera edición por cosas del azar y cuya historia ha contado: "este ejemplar no pertenecía a José, me lo entregaron después de encontrarlo en un derribo de una casa del Alentejo y tiene varias dedicatorias de unas amigas que se comunicaban a través de él".



En concreto 'La viuda' aborda la vida de María Leonor, viuda y madre de dos hijos que se ve abrumada ante las dificultades para administrar su hacienda en el Alentejo.



Después de unos meses sumida en una profunda depresión, decide finalmente afrontar su responsabilidad como propietaria de las tierras, pero su corazón está atormentado por un pecado secreto: a pesar del duelo, su deseo no se ha apagado.

Entre cavilaciones sobre la esencia del amor, el paso del tiempo y los deslumbrantes cambios en la naturaleza, la joven viuda pasa las noches en vela, espiando los amores de sus criadas y padeciendo la soledad propia. Hasta que dos hombres muy distintos irrumpen en su vida y su destino se tambalea inesperadamente.



"En esta novela es curioso que el joven que la escribió -reflexionó Del Río- hablaba de ese deseo, ¿no hay una cierta ironía traspasando la novela? Es una pregunta que me hago. Cuando está José reflexionando sobre esta situación ya estaba diciendo que algo no funcionaba".



Con motivo del Año Saramago, la editorial Alfaguara lleva a cabo la reedición de toda la Biblioteca Saramago con la novedad del rediseño de todas portadas realizado por Manuel Estrada, y, según dijo Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara, este plan editorial -que irá reeditando toda la obra en tres etapas (enero - marzo y junio de 2022)- finalizará en la Feria del Libro de Guadalajara 2022.



Además, en junio del próximo año se publicará también una edición especial de 'El viaje a Portugal' con fotografías inéditas encontradas por Pilar del Río en una maleta. "Vamos a tener un año lleno de nuevas visitas a la obra de Saramago, que sigue estando absolutamente vigente, y este plan estará también en Latinoamérica", explicó Reyes.



Junto con el plan editorial de Alfaguara, la Fundación Samarago arrancarán los actos de celebración de esta efeméride el próximo 2 de noviembre en España, en la localidad canaria de Tías (Lanzarote), donde vivió y falleció el autor.



Lo harán con una exposición que convertirá la isla en una "balsa de piedra", dijo Del Río. En este sentido, Carlos Reis, comisario del Centenario de José Saramago, ha reconocido que España fue su segunda patria y contó la que para él es la frase del autor que resume el leit motiv del centenario: "Vivo en desasosiego, escribo para desasosegarme".



"Desde que la Fundación Samarago decidió celebrar este centenario este lema resuena en el programa. Es un programa que adopta cuatro ejes de celebración: la biografía, la lectura, las publicaciones y las reuniones académicas", añadió Reis.



Y de la conjunción de "diferentes voluntades" nació el "impulso" para que esta celebración se haga en Portugal, España, Brasil, México, Italia o Estados Unidos a través de eventos multidisciplinares como lecturas en bibliotecas, actividades en colegios o coloquios y lecturas dramatizadas sobre la figura y obra del autor.



EFE