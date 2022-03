La periodista y comediante Alexandra Montoya decidió salirse del 'reality' del canal ‘RCN’ y ante sus compañeros en el programa radial ‘La Luciérnaga’ contó el por qué se fue del programa, entre críticas de la presentadora, Claudia Bahamón.



“Esto nunca había pasado en ‘MasterChef’, nunca”, dijo Bahamón en medio de la emisión en vivo. Además, señaló que la comediante no se dio la oportunidad de conocer realmente cómo se vive la experiencia de la competencia.

La periodista fue entrevistada en ‘La Luciérnaga’, de ‘Caracol Radio’, en la que explicó que todos deben firmar un acuerdo de confidencialidad que no le permite entrar en detalles respecto a lo sucedido.



“En ejercicio de mis derechos y con total autonomía y capacidad decidí libre y plenamente participar en este concurso y plena y libremente decido retirarme”, comentó Montoya, conocida también como ‘la mujer de las mil voces’.



(Le puede interesar: Cine con estilo de mujer en la Cinemateca de Bogotá).



Asimismo, se refirió a la reacción que tuvo la presentadora del ‘reality’ cuando decidió terminar su participación en ‘MasterChef’: “No entiendo la incomodidad, yo sé que otras personas han renunciado al programa antes”.

Al final, la decisión de Montoya de partir del programa se dio por su intención de hacer lo mejor para sí misma.



(Más como esto: Video: Netflix revela primer tráiler de su producción sobre Diomedes Díaz).



“Simple y llanamente no era feliz”, explicó la imitadora. Con su salida de la cocina más famosa de la televisión colombiana vuelve la actriz Natalia Ramírez, quien fue eliminada en la primera ronda.



Algunos televidentes expresaron sus críticas en las redes sociales. Por ejemplo, una internauta la usuaria recordó una situación que se dio en la versión española del programa. En diciembre de 2021 una de las participantes del programa, la actriz Verónica Forqué, se quitó la vida después de participar.

Admirable, todo mi respeto para Alexandra Montoya , de acuerdo con el sr de las Casas, otros deberían seguir su ejemplo. Quienes juzgan su decisión que estan esperando que por ser un reality de cocina y no de convivencia termine pasando lo de España ? https://t.co/ITkg6o9827 — sweetlore (@mabelcilla2228) March 9, 2022

​La gran crítica de algunos usuarios de redes sociales gira en torno a que pareciera que el ‘reality’ que se transmite de lunes a viernes en horario triple A se interesa más por la polémica y la convivencia que en las capacidades culinarias de los concursantes.



En el 2019 ya habían aparecido polémicas entre ‘MasterChef’ y sus concursantes; en medio de rumores de peleas entre la producción y la 'youtuber' Kika Nieto. Inicialmente se dijo que ella había renunciado a su participación en el programa, pero luego la misma Nieto anunció que la habían sacado.



(Siga leyendo: Desafío The Box 2022: conozca a todos los participantes).



En una conversación con ‘Diva’ señaló que por motivos del acuerdo de confidencialidad no podía dar detalles de la situación. Sin embargo, dejó implícito que podría deberse a que no era lo suficientemente conflictiva para el 'reality'.

Otras noticias

¿Quién es Logan Paul?, a quien Residente compara con J Balvin

Alexandra Montoya: ella es la mujer que renunció a 'MasterChef Celebrity'

'Belfast': un monumento visual a la nostalgia en una obra maestra del cine

Pasha Lee, el reconocido actor ucraniano que murió en un bombardeo ruso

'América', de Kafka, llega al cine de animación desde la óptica del MeToo

Tendencias EL TIEMPO