¿La democratización del cine está en producirlo con un celular?

Hacer cine de buena calidad con celulares dejó de ser una utopía: las películas producidas de esta manera ya se han exhibido en salas de cine, han generado aplausos en los festivales y ganaron premios Óscar.

Largometrajes como 'Tangerine', 'Night Fishing', 'Unsane' o el documental 'Searching for Sugar Man' (que obtuvo la estatuilla dorada) –sí, todos tuvieron apartados o fueron rodados en su totalidad con móviles– demuestran que solamente hay que tener una buena historia para que la magia se haga realidad. Allí radica la premisa de SmartFilms.

“Generamos el sí se puede. Soñar con el cine no era tan fácil porque tenías problemas de presupuesto. Entonces, cuando le planteas a la gente que cuente una historia con su celular –y los celulares nos ayudan porque son 4K–, ya la excusa es la creatividad”, explica Yesenia Valencia, gerente del festival de cortos hechos con celulares, que llega a su cuarta edición este fin de semana en Bogotá.



Serán tres días de debates y conferencias, a los que asistirán como invitados el español Álex Pina, creador de la exitosa serie La casa de papel (de Netflix); el mexicano Manolo Caro, autor de La casa de las flores (también de Netflix); Sam Nicholson, director de efectos de 'The Walking Dead'; el cantante argentino Fito Páez, en su faceta como cineasta (dirigió Vidas privadas y ¿De quién es el portaligas?), y, la cereza del pastel: el tres veces ganador del Óscar Oliver Stone.

Fito Páez, cantante y cineasta argentino, estará en el festival. Foto: SmartFilms

El realizador de las películas Nacido el 4 de julio, Platoon, Wall Street, Asesinos por naturaleza, Nixon y The Doors, además de los polémicos documentales Castro in Winter, Mi amigo Hugo, Al sur de la frontera y Entrevistas con Putin, dará una clase magistral de 3 horas, en las cuales escogerá el mejor cortometraje en la historia de SmartFilms.



La revolución audiovisual, como reza el eslogan del certamen, se llevará a cabo en el teatro Cafam de Bellas Artes, y habrá programación en simultánea con México, a donde SmartFilms llega por primera vez. Con corte al 2018, el festival ha convocado a unos 15.000 realizadores (novatos y profesionales).



“Yo siento que aún tenemos mucha resistencia. Pero eso también pasó cuando se dio el cambio del cine análogo a digital. A mí, el primer año, alguien me dijo: ‘eso no es cine, es video’. Pero es que todo ha cambiado: los formatos, las narrativas, el pensamiento, las audiencias. Hoy, Netflix hace un estreno mundial en un televisor o en un celular”, cuenta Valencia.



Para Pina, ahora asesor creativos de la misma plataforma de contenidos para la web, este certamen es parte de la nueva visión para crear historias.

“Lo veo con mi hija. El modelo de consumo está cambiando mucho y ella, por ejemplo, ya no enciende la TV, se va directo a las plataformas de streaming. Ahora también tenemos cambios en el soporte con el que se graba y creo que hay que experimentarlo, vivirlo”, dice.



Realizadores conocidos, como el francés Michel Gondry, el neoyorquino Sean Baker o el coreano Park Chan-wook, ya dieron el paso para producir sus relatos audiovisuales usando un celular.



“Es que este festival prueba que el cine es un asunto más de indio que de flecha, porque puedo tener la maquinaria y el presupuesto, pero ¿sé contar una historia? Lo importante es generar emociones y la tecnología nos ha permitido el objetivo de SmartFilms: la democratización del cine”, puntualiza la gerente.

En detalle

La cuarta edición de SmartFilms se realizará el 14, 15 y 16 de septiembre, en el teatro Cafam de Bellas Artes de Bogotá. Programación de conferencias con invitados y actividades del festival en www.smartfilms.com.co.



SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura

En Twitter: @s0f1c1ta