Una enfermera graduada siempre está en el set de la serie 'Enfermeras'. Es la encargada de enseñarles a los actores de la producción cómo son los procedimientos que hacen parte de la caracterización de sus personajes relacionados con su roles de profesionales de la salud.



Majida Issa, que llegó a protagonizar esta nueva temporada de la serie, como Álex Luján, es una de esas buenas alumnas.



“El manejo de cada cosa es importante, los protocolos tienen una complejidad enorme y hay que pensar en todo al mismo tiempo: actuar con el personaje desde lo personal y lo profesional sin cometer errores. He tenido que aprender a manejar jeringas, ampolletas, todo en sincronía y hacerlo bien. También, qué es un código azul y a ponerme y quitarme los guantes, que tiene su técnica”, dice la actriz.

(Tal vez quiera leer: Edelmira Boller: el gran misterio del arte colombiano)



Ahora viene su personaje: una enfermera que “representa a la mujer latinoamericana, la que hace de todo, guerrera por convicción, que saca a su hijo adelante y se olvida de ella en el amor”.



Su Álex no es una mujer conflictiva, pero sí vive metida en problemas, las situaciones se le desbordan y ella, aunque se esfuerza por solucionar todo de la mejor manera, a veces no tiene las herramientas.



Y es que el pasado de Álex es doloroso: “La vida le ha puesto pruebas y más pruebas, perdió a sus padres cuando tenía 9 años y desde esa edad, hasta los 14 años, vivió con su abuela. Cuando ella muere, empieza un recorrido por hogares de paso, uno tras otro, hasta que cumple la mayoría de edad y sale a buscar la forma de sobrevivir”.



Issa cuenta que Álex creció en una vereda y que allí su abuela hacía de médico y enfermera, consejera, conocía los poderes de las plantas. “Eso fue lo que le quedó y lo que aprendió. Con mucho esfuerzo logra una beca para estudiar enfermería”.

Con este personaje le llegó la oportunidad de volver a actuar en una producción colombiana. En los últimos cinco años estuvo haciendo series internacionales, entre ellas 'La Guzmán', sobre la vida de Alejandra Guzmán, y 'Operación Pacífico'.

(Le puede interesar: Escultura de Botero se subasta por US $4,3 millones y marca un récord)



Álex, además, le da la oportunidad de volver a ser mamá en la actuación. Ya lo ha sido y con honores en 'Lady, la vendedora de rosas' y 'La Ronca de Oro'.



Esta vez es mamá de Lucas (Dubán Prado), a quien adoptó cuando era un bebé y ella hacía prácticas en el Pacífico. Su mamá llegó a un centro de salud y murió al tenerlo. Había sido abusada. “Un niño en riesgo en una zona roja no tenía muchas posibilidades, así que Álex lo acoge”.



En esos diversos matices, Álex, para proteger al niño, le miente y le dice que es fruto de una aventura amorosa en el Chocó, en un San Pacho, pero las cosas salen mal y por estos días, ese joven tiene a la enfermera jefe en un juicio moral. La acusa de mentirle durante todos los años que ha estado a su lado.



“No le dice la verdad por miedo, para evitarle sufrimiento, pero las cosas se salieron de control y ahora hay que ver cómo se arreglan”, dice la sanandresana.

(Más para leer. Helloween y HammerFall: estas son las fechas del concierto en Bogotá)



Pero ella va más allá de ese personaje que ahora interpreta. “El asunto aquí es que vivimos en un lugar en el que pasan muchas cosas en las comunidades rurales y alejadas, y la historia de Lucas no es un invento. Hay territorios muy expuestos, con desplazamientos forzados, donde la salud es paupérrima, la gente vive como puede y todo es heroico. Esa es una realidad innegable para nosotros, con cero ficción. En esta ficción contamos algo”.



De paso, su personaje y el de su hijo exponen dos temas que también tiene mucho de tabú: la adopción y el racismo. “Este último es muy excluyente y Lucas lo vive en carne propia”, agrega.



Además, están los llamados hijos del Estado, niños abandonados, perdidos o huérfanos que crecen en las casas de Bienestar Familiar. Algunos tienen suerte y los adoptan, pero no la mayoría, que se quedan en estos espacios hasta que cumplen la mayoría de edad y deben irse. Esa fue la realidad de Álex.



Esta es la apuesta actual de Majida Issa en televisión: poner estos temas en el tapete y espera que los televidentes se hagan preguntas.



Otra cosa que rescata de este regreso a la televisión colombiana en Enfermeras es haberse reencontrado con el equipo de producción casi completo con el que estuvo en Lady, la vendedora de rosas, y trabajar de nuevo con una de sus mejores amigas, Andrea Gómez, con quien no se encontraba desde 'Las santísimas', que grabaron hace 13 años.



Además de la actuación, se ha dedicado a la música. Y cuenta que a finales de este mes lanzará una canción de su nuevo disco, que ya está casi terminado. Se ha movido por varios géneros, desde la ranchera hasta el pop y la música de planchar, y en todos encuentra su emoción y su tono.



A los 41 años, es una de las mejores actrices de Colombia. Viene de una familia talentosa, donde hay nombres como Teresa Gutiérrez, María Margarita y Miguel Varoni, y ella retomó la disciplina y el oficio de la actuación.