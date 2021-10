Alejandro Riaño planea el final de Juanpis González

“Antes de acabar al personaje de Juanpis González, quiero adentrarme en esos videos banales de Juanpis del inicio”, afirma Alejandro Riaño ante el público reunido en la Cinemateca de Bogotá durante su charla ‘El cine y yo’. Desde hace algún tiempo, el comediante viene pensando en el reemplazo de su famoso personaje, un bogotano adinerado, impertinente e indolente que cuenta con más de un millón de seguidores en YouTube.



Riaño sueña con un final a lo grande: despedirse de los videos de Juanpis González quizás con una película el 7 de agosto, el día de la próxima posesión presidencial. El personaje seguirá en sus funciones presenciales en su propia sala (Elteatro.co), y durante las elecciones abrirá otro espacio:



“Habrá un nuevo formato llamado ‘Al ruedo con Juanpis González’, que pretende sentar a dos personas sorpresivamente, sin que sepan quién es quién, y ser el moderador de este nuevo formato. Para demostrar que la salida está en el diálogo”.



Además, ya ha planeado un giro radical para su siguiente personaje: “Lo estoy construyendo ahora, es como el izquierdoso. Se llama Fabián Asdrúbal Chávez. No lo he sacado al aire, lo sacaré cuando le dé una muerte digna a Juanpis”.



Por cierto, ¿de dónde salió Juanpis González?



De toda esta insatisfacción, esta indolencia. De ver muchas familias en donde ni siquiera dan las gracias ni piden el favor, maltratan a la gente que trabaja para ellos. Todo el mundo merece el mismo respeto. En mi casa, todos nos sentamos en la misma mesa. Mucha gente cree que por tener un poder adquisitivo mayor puede tratar a las personas como si fueran una basura.



Yo crecí en un restaurante, que es El Pórtico, un sueño de mi abuelo de mantener a toda su familia en un mismo lugar. Allí crecimos y tenía a todos los empleados cerca. Yo crecí con los meseros, con el jardinero, y no por ser el hijo del dueño pasé por encima de ellos. Se volvieron mis amigos. Son personas que cuando me ven, me demuestran el mismo respeto que les tengo a ellos. Y me alegra volver a encontrarlos.



¿No siente que Juanpis opaca a Alejandro Riaño?



Fue algo que tampoco me esperaba, algo hecho con el corazón. Yo comencé escribiendo el universo de Juanpis como me enseñaron en el teatro: cómo habla, cómo camina, cómo se expresa, qué piensa, cuál es su fin. Construí el personaje y le dije a mi hermana: Tengo esto. No comparto nada de lo que él dice o hace, pero me cambió la vida y fue por ser fiel a lo que me dijo mi papá: no solo hacer reír, sino dejar algo. Al final del espectáculo de Juanpis González siempre cierro con una reflexión, quitándome la máscara del personaje y explicando lo que no debe hacer un ser humano.

Cada vez que llevo un invitado al 'show', le digo: ‘No se preocupe, el que debe quedar mal es Juanpis’. Le estoy atribuyendo todo lo malo que tiene un ser humano: racista, xenófobo, machista, clasista, todo lo que no debemos ser. Y mucha gente no lo ha entendido (…) Sobre todo gente de altos estratos sociales, que dice: ‘Me parece horrible que se burle así, ¿quién es este tipejo? ¿qué se cree?’ Y eso me gusta más.



Tatuajes de su sangre

En medio de la charla, Riaño se quita las botas y muestra su pierna derecha, en la que están tatuados tres amores de su vida: Antonio, Matilde y Agustín, sus hijos. Sus iniciales forman la sigla AMA: “Donde hay amor, hay libertad, hay buenos seres humanos”, dice el comediante. Debajo de esta sigla, se tatuó el símbolo de una escultura de su padre, el artista Alberto Riaño. Se titula 'El ojo guardián' y vigila sus movimientos. Y en su pierna izquierda, la silueta de Charles Chaplin:



“Chaplin es una gran inspiración porque era director, guionista, editor, hacía su propia música (...) En los últimos meses, descubrí que lo mío era el cine. No lo he estudiado, pero lo vengo trabajando en mis producciones y Chaplin me inspira a seguir por ese lado”.

¿En dónde estudió?



Pasé por cinco colegios. Siempre fue un problema: nunca veían el lado positivo. En uno de esos me llamaron después para una presentación y yo pensaba: ‘Me echaron de aquí como un perro y ahora me pagan para que vuelva’. Me dolió muchísimo el trato que hubo, siempre me hicieron pensar que era una persona que no servía para nada.

Sufrí bastante, pero agradezco muchísimo haber contado con mis padres, que siempre me apoyaron. Pensaban: ‘De pronto, esto no es lo tuyo, no te podemos meter a matemáticas o a física, química’. El rector de un colegio les propuso: “Pónganlo a validar”. Mi mamá escuchaba los estigmas de los validaderos (‘eso es para marihuaneros, no lo vaya a meter allá’), hasta que la convenció ese rector, que le decía: “Este man quiere hacer teatro, que haga lo suyo, no lo meta en este colegio, porque si entra acá me lo tiro y termina estudiando administración o siendo abogado, o alguna cosa que no es de él, déjelo que vuele”. Me acuerdo de mi papá, arrodillado, diciéndome: “Tienes que ser feliz en la vida. Y además, tienes que ser libre”. Al final, terminé validando el bachillerato.



¿Y qué hizo después?



Empecé a estudiar en la Casa del Teatro Nacional y encontré a mucha gente que trabajaba hasta las 2 de la mañana para poder pagarse su carrera, unos seres humanos increíbles con quienes hasta la fecha sigo teniendo contacto. Dos de ellos son grandes amigos personales y le agradezco al teatro eso, sin él no hubiera despertado (...) Yo he vivido siempre en el privilegio y quienes hemos vivido así tenemos una responsabilidad aún mayor de hacer algo.



Me contó que siempre se acercaba a gente mayor...



Cuando estudiaba en el segundo colegio, el José Joaquín Casas, nunca andaba con los de mi curso. En cuarto de primaria, andaba con los del grado once. Haciendo la emisora del colegio, siempre me involucraba con los mayores porque con los de mi edad no me iba muy bien. Un día, un cubano me digo que tenía ‘alma vieja’. Mis grandes amigos eran mayores, uno de ellos fue Fernando Gaitán. Él me contó toda su historia con los canales y por eso renuncié a hacer televisión con ellos. Por todo lo que Gaitán vivió, me prometí no volver a la televisión nacional.



Amor por las redes

Las redes sociales han catapultado a Riaño y a sus personajes. Varios de sus videos cuentan con millones de reproducciones. Pero más importante aún, ese universo digital le trajo el amor: “Conocí a mi esposa por Instagram. Una tarde, íbamos por la avenida del río en Cali y una exnovia me dijo: ‘Ahí está esa María Alejandra Manotas, que se cree la más linda de Cali’. Y me quedó sonando el nombre. Cuando se acabó esa relación, un día estaba viendo Instagram y apareció María Alejandra Manotas. De modo que le escribí: ‘Hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo vas a ir a un show mío?’ Y ella respondió: ‘Cuando me invites’. Esa noche tenía una obra de teatro llamada Burundanga, en el Teatro Libre de Chapinero. Y me dijo: ‘Me cae muy bien porque estoy con guayabo y puedo ir’. Ya con esa presentación, ¡me cayó perfecto! A los ocho días, volvimos a hablar y... ya tenemos una niña de 3 años, unos mellizos pandémicos, toda una vida... Desde el primer momento en que hicimos contacto, no nos volvimos a separar".



"La primera vez que la invité a cenar, yo estaba muy nervioso: Es una mujer hermosísima, arquitecta, muy inteligente. Para la siguiente cita, llamé a Fernando Gaitán para que me hiciera la segunda. Cuando llegó, me saludó como si no supiera que yo iba a estar ahí, se sentó y me ayudó mucho con ella".



Y ahora sigue trabajando con su familia...



Con mi hermana, María Riaño, he venido trabajando hace ocho años. Ella estudió Historia y Literatura en la Universidad de los Andes, pero nuestro sueño siempre era no trabajar por plata, sino desde el corazón, con mucho amor. Cuando le propuse que se viniera a trabajar conmigo, me dijo: “No voy a renunciar a todo para ser tu mánager, más bien miremos cómo nos juntamos para hacer cosas muy grandes”. Y es lo que hemos venido haciendo: la comedia, lo que hicimos con 'Un canto por Colombia', eventos que hoy benefician a muchísimas familias, porque nos duele. Algunas personas pensarán que es populismo, pero cuando uno va a los territorios y empieza a trabajar con las comunidades, se da cuenta de lo mal que estamos.



Cuando uno ve a unos niños comiendo de la basura, como me pasó en el barrio Olaya Herrera, en Cartagena, a sabiendas de que mi hija podía ser esa niña que estaba ahí, uno se pregunta: ¿En qué mundo vivimos? Y eso que es una de las ciudades más pobres de Colombia, pero tiene toda la plata del mundo: refinerías, turismo...



En la Sala Capital de la Cinemateca de Bogotá, Alejandro Riaño respondió también preguntas del público. Foto: Edwin Romero, EL TIEMPO

Responsabilidad social

La vida de Alejandro Riaño hoy también está vinculada a sus posiciones políticas. Acompañó las marchas del paro nacional y se ha visto envuelto en polémicas. Suele ser muy crítico con los gobiernos, porque ha conocido el sufrimiento de gente humilde en el curso de sus presentaciones benéficas. “Hay una historia que yo metí en uno de mis cortometrajes, que se llama 'Los invisibles'. Diana Ángel está en una escena y el hijo le pregunta cómo están los niños. ‘Ahí los tengo durmiendo, porque anoche me tocó poner a calentar agua diciéndoles que era una sopa. Que ya iba a estar lista, esperando a que ellos se quedaran dormidos, porque no había sopa’. Esa es una historia real que le ocurrió a una mamá en Cartagena, que perdió a sus hijos por la falta de oportunidades, por no poder llevar un plato de sopa a la casa.



¿Desde cuándo trabaja con causas sociales?



Siempre ha trabajado en temas sociales, pero no los visibilizaba. Los comencé a visibilizar porque las últimas instituciones a las cuales les di la plata para apoyos en ciertos temas nunca me respondieron. No se veía el teatro del Chocó por el que había trabajado, no se hizo nada por Mocoa... Ahora, verifico el resultado de todos los eventos, como uno que hicimos en el Movistar Arena: recaudamos 580 millones de pesos y con eso construimos un colegio que atiende a más de 600 estudiantes. Logramos construir un centro de recuperación de alimentos en Cartagena, con la fundación Alimentar Colombia, que les da comida a 900 niños.



Nos enteramos de un niño que tuvieron muerto en la casa por 15 días, porque no tenían la plata para enterrarlo. Hasta que logramos solucionar ese tema. Cuando uno conoce esto de primera mano, tiene derecho a alzar la voz y decir: ‘Hey, algo no está bien’. Esto sucede por todo lo que les están robando a los niños. Y por eso arriesgo mi vida, no sé si valga la pena, pero me voy de frente.



¿Ha recibido amenazas?



Sí, la que yo expuse al público fue algo en Twitter, no me ha llegado nada a la casa. Las redes son un espacio para expresarse, pero hay una línea que no se puede cruzar. Cuando una persona en Twitter me escribe “ojalá le maten a los mellizos”, tocaba denunciarlo y ahí salió a pedir perdón.



¿Cómo lo ha tratado la pandemia?



Bien. Cuando vi que cerraron España, pensé que iban a cerrar a Colombia en pocos días. Me adelanté al tema e hice una reunión con todos los de la oficina. En ese momento éramos 15 personas, hoy en día somos 71. Se creció muchísimo por el tema del teatro, el restaurante. Creamos una plataforma digital de Juanpis, estilo Netflix, que se llama The JP Channel, y gracias a esa plataforma no solo logramos construir un centro artístico en Condoto, Chocó, sino que también se salvó la empresa. No tuvimos que sacar a nadie, pudimos apoyar a tanta gente que la pasó muy mal, hicimos Un canto por las regiones. Logramos darle la vuelta.



Tenemos más de 350 contenidos de Juanpis, acabamos de comprar los derechos de 40 películas de 'El gordo y el flaco', los derechos de 25 películas estadounidenses de comedia, para hacer la primera plataforma de comedia en el mundo. Ha sido un proceso difícil, se cae la plataforma, no estamos preparados, cuando hay una gran entrevista la gente no se puede suscribir, o el cobro se dificulta. Pero hemos podido ayudar a muchas personas que no tenían un empleo. Y trabajo el tema de responsabilidad social en todos los proyectos. La ropa de Juanpis es de la gente de Bosa York, que es una comunidad de Bosa que trabaja con la moda, para que no exista esa brecha social. El café es trabajado con madres cabeza de familia. La cerveza tiene maquila con gente de Venezuela que trabaja legalmente. La comida es comprada directamente al campesino.



¿Cómo quisiera ser recordado?



No pienso en eso, vivo el día a día. Puede sonar a cliché pero nunca estoy pensando en que con tal video la vamos a romper. Vamos trabajando día a día, investigamos temas de interés general (…) Cada vez involucro menos a Juanpis en las producciones. Me toca casi obligado meterlo en algún momento para poder sacarlo en mis canales, en mi Instagram, pero he ido arriesgándome a no incluirlo. Estoy un poco más feliz detrás: agarro la cámara y aprendo cada día.



¿Y cómo quisiera que se recordara a Juanpis González cuando ya no esté?



Como un rolo petardo que hizo alguna cosa por sacar a la luz la verdad.



