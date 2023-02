La lucha incansable en el arte de la actriz, gestora cultural y activista social, Alejandra Borrero, la han llevado por una carrera de más de 30 años, donde se ha podido descubrir así misma, pero también a los demás. Con más de 40 producciones en su carrera ha formado un camino luchando en lo que cree y haciendo lo que le gusta.

“Al recibir el premio Víctor Nieto, siento el reconocimiento de muchos años de trabajo. De sacrificio y amor por este arte de la actuación que ha sido para mí la vida entera. Y es también un sentimiento encontrado porque ya me están dando premios por vida y obra”, expresó con gran emoción la artista cuando se le preguntó qué sentía al ser celebrado su recorrido artístico, pero también su trabajo en el ámbito social y cultural en Colombia.

En el colegio, Alejandra Borrero, tuvo como profesor de teatro a Sandro Romero y fue allí, donde supo que actuar era lo que quería hacer en la vida. En su casa no había nadie que fuese actor o tuviera alguna relación con las artes escénicas, y hasta les parecía algo rarísimo, pero ella sin dudarlo se sumergió en esta expresión e hizo su primer obra de teatro en la Institución Sagrado Corazón en Cali, donde fue reconocida al ganarse el premio a mejor actriz. Allí fue cuando decidió estudiar actuación y décadas después continua eligiendo la interpretación en teatro, cine y televisión.

"La Universidad del Valle me dejó grandes maestros como Enrique Buenaventura. Fueron cinco años de muchos aprendizajes. Fuimos como el “conejillo de indias” de Enrique, pues era el comienzo de la Escuela de Actuación de la Universidad. Esa época estuvo llena de cosas muy interesantes y cosas muy complejas”.



Otro tema: Carolina Gómez o Paola Turbay, ¿quién reinará en las noches?

Facebook Twitter Linkedin

'Ni con el pétalo de una rosa' es una iniciativa que lidera la actriz Alejandra Borrero. Foto: Cortesía Festival Ni con el pétalo de una rosa

Después de terminar sus estudios universitarios, inició su carrera actoral en la película Debajo de Las Estrellas (1986), bajo la dirección de Juan José Vejarano. Su actuación en este cortometraje, la hizo merecedora del premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Bogotá en 1988.



Su inicio en teatro a nivel profesional fue en la obra La Crepsidra (1995), pero desde el colegio sabía que las tablas sacaban su pasión y la llevaban cada vez a indagar más. Fue así, como nació Casa E (2008), un centro cultural en Bogotá que llegó a romper todos los paradigmas de cómo hacer gestión cultural en el país y llevar el teatro Latinoamericano a nuevos aprendizajes.



Otro tema: ‘Ventino, el precio de la gloria’: la banda debuta en la actuación

“El reflejo de la necesidad de querer hablar de los temas que quería hablar con una voz propia. Ni con el pétalo de una rosa ha sido una campaña social contra la violencia de género que manejamos desde Casa E y nos ha llevado por un mundo increíble. Esto es la muestra de lo que ha sido este viaje para mí.”

Más de 30 años entre las tablas, las locaciones y Casa E Borrero, siendo la protagonista de novelas donde se ha llamado Laura, Ana Belén, Amanda, Diana, María Fernanda, Helena y tomando papeles antagónicos como Katherine, Magnolia, Raquel, Lucía, Caridad y muchos más, han llevado siempre el mismo corazón apasionado, sensible y que no se rinde pese a las dificultades de la vida, de Alejandra Borrero, la mujer que al tener retos decide no renunciar y al estar en un escenario recargarse desde lo más íntimo de su ser y hacernos viajar en cada historia contada frente a nuestros ojos como lo han sido Escalona (1992), La maldición del paraíso (1993), Café con aroma de mujer (1994), Punto de Giro (2003-2004), Allá te espero (2013), Gente de Bien (2014), entre otros; y que hoy la llevan a que El Festival de Cine de Cartagena en su versión 62 y Los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual en su versión 39, la quieran honrar con el Premio Víctor Nieto A Toda una Vida.

La ceremonia de premiación de los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual se realizará el 26 de marzo de 2023.



CULTURA

@CulturaET