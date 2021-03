Alejandra Borrero recibe distinción de las Artes y Letras en Francia

Una importante reconocimiento recibió esta semana la actriz Alejandra Borrero, a quien el Ministerio de Cultura de Francia le otorgó la orden de las Artes y Letras en el grado de caballero.



(Le puede interesar: 'Todos somos víctimas de la guerra': Alejandra Borrero)

La orden reconoce la labor de las personas que se han distinguido por sus creaciones en los dominios de la cultura y la comunicación, o por su contribución al esplendor de las artes y las letras en Francia y en el mundo.



Según contó la actriz y activista por los derechos de las mujeres en entrevista con La W, recibió el galardón el pasado 29 de marzo. “Me llegó un sobre de la embajada francesa y era este premio. Fue muy divertido y emocionante. Me siento muy honrada. No me lo esperaba", dijo Borrero.



Se trata de una distinción que otorga el Ministerio de Cultura del país europeo desde 1957, y se le considera una de las principales condecoraciones entre las cuatro órdenes ministeriales de la República francesa.



(Lea también: Una década de Casa E, en diez escenas)



Alejandra Borrero, nacida en 1962 en Popayán, lleva más de 35 años de carrera actoral, y ha sido galardonada en tres ocasiones con el premio India Catalina a mejor actriz de telenovela, y una adicional como mejor actriz de serie. Además, fue reconocida por estar a la cabeza de Casa E.



TENDENCIAS