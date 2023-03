Hace unos años, Alejandra Borrero llegó a Marruecos, a dirigir una serie para Telemundo, y tan pronto se bajó del avión la gente la reconoció por su personaje de Lucía en 'Café, con aroma de mujer', la telenovela que escribió Fernando Gaitán y salió al aire hace 30 años.

“Era impresionante. En el hotel la gente se arrodillaba e incluso me mostraron apartes de la novela doblada al árabe. Me emocioné mucho porque me pusieron una voz divina”, cuenta.



'Lucía de Vallejo' es tal vez su personaje más conocido, pero Borrero cuenta que hace unos meses, cuando repitieron la telenovela, no la vio mucho: “Es que aparecía tan joven… No sé. Pero la verdad es que en los últimos tiempos me piropean más y eso lo lleva a uno a admitir que el tiempo pasa, que cada día trae su afán y su manera”.



Y agrega que hoy, viendo ese personaje con distancia, se da cuenta de que esa novela “replicó patrones horribles del patriarcado”.



En televisión ha hecho personajes maravillosos. Desde Caridad Solaz en el primer 'Azúcar' y Raquel Vallecilla Cucalón, en la segunda; Raquel Guerrero, en 'La hija del mariachi'; María Fernanda Acosta, en 'Hombres', Diana, en 'La otra mitad del sol'; Paz Delucci, en 'Amor en custodia', y Emilia (la carnicera) en 'Mujeres asesinas', por nombrar algunos.

Alejandra Borrero. A la izquierda en su personaje en 'Café'.

Por su gran trabajo es una de las actrices que en más ocasiones se ha ganado el India Catalina de Televisión: cinco. Y precisamente este premio, que se entrega en el marco del Festival de Cine de Cartagena, la rendirá el 26 de marzo un gran homenaje: el galardón Víctor Nieto a Toda una Vida, el máximo honor de la fiesta televisiva. Se lo merece.



Además de actriz, productora, directora, gestora cultural y luchadora contra la violencia contra la mujer, Alejandra Borrero creó su Casa Ensamble (que ahora se llama Casa E Borrero) en el 2008.

Fanny Mikey, su gran amiga, fue una de las personas que más la apoyó. “El último ramo de flores que ella envió fue para la inauguración de mi Casa. Por eso siempre que tengo que tomar decisiones importantes pienso qué haría ella, cómo lo haría”.



Nació en Popayán el 25 de abril de 1962. Y dice que cree que el arte le viene desde niña. “Fui dramática en mis primeros años. Cuando pasaba algo, mi mamá me decía: ‘¿Ya vas a llorar, Alejandra?’ y yo lloraba. Por supuesto, ser actriz no es saber llorar, pero los sentimientos influyen mucho. Y lo cierto es que, con el tiempo, aprendí a llorar por lo verdaderamente importante”.



En Cali, en el colegio Sagrado Corazón, se enamoró del teatro. Sandro Romero, que era muy joven, fue el profesor del grupo, que participó con la obra 'Sganarelle o el cornudo imaginario', de Molière, en el Festival Colombo Francés.



Romero, que es su gran amigo de la vida, llegó un día a su casa y le dijo que lo acompañara a la entrega de los premios del festival y ella, sin muchas ganas, fue, para enterarse que era la ganadora en la categoría de mejor actriz.

Alejandra Borrero estudió en la Universidad del Valle.

Ese galardón primero le dio la fuerza para decirle a su mamá que lo suyo era la actuación. Doña María Josefa Saa Navia solo le contestó que era algo “muy loco”.



Alejandra Borrero estudió Licenciatura en Arte Dramático en la Universidad del Valle, donde trabajó con, entre otros, el maestro Enrique Buenaventura. En las noches hacía cine con Romero, Carlos Mayolo y Luis Ospina: actuaba, llevaba cables, aprendía de edición y de sonido. Era la menor del grupo y con ellos se iba a los cineclubes caleños, a ver lo mejor del cine del mundo que llegaba con retraso, pero venía. Y a parrandear, claro. “Viví la maravillosa época del Caliwood y uno hasta sudaba cine”.



El salto a Bogotá fue inevitable y llegaron los personajes de televisión. Y más teatro, su pasión eterna: 'La clepsidra', 'Púrpura', 'Frankie y Johnny al claro de luna'. En su Casa Ensamble inicial la inauguración la hizo con 'Pharmakon', que la escribió Mayolo y se la mandó pidiéndole que fuera su “angelito” para montarla, “aunque no le gustaba el teatro ni hizo teatro”.



El director de 'La mansión de Araucaima', 'Carne de tu carne' y la inconclusa 'Angelita y Miguel Ángel', tuvo su forma de entregársela: “Sin puntos ni comas”. Borrero ha contado que ningún actor pudo hacerla y ella se le enfrentó a un texto delirante y que habla de las adicciones.



“Sandro le puso puntos y comas y empieza a revelarse este escrito maravilloso, del que hemos hecho más de 350 funciones.

Alejandra Borrero

“'Pharmakon' tiene un texto que es imposible de emular porque está hecho por un gran director, pero además en un momento de su vida muy difícil cuando experimentó delirium tremens en una clínica psiquiátrica mientras trataba de limpiarse de todo lo que lo estaba matando en ese momento”, dijo Borrero en una entrevista con El Espectador.



En su casa teatral del Park Way bogotano también vio la luz 'Habitación 3.3.3'., de su tío Guillermo Borrero y que tenía tres visiones de igual número de directores: Manolo Orjuela, Tino Fernández y Jorge Hugo Marín. Los espectadores escogían el director mientras Borrero, que hacía seis personajes, corría de un escenario a otro cambiándose el vestuario en el camino.



El año pasado se le midió a hacer 'Una noche para siempre', basada en la vida de Manuela Sáenz, con Nina Caicedo y Giovanna Andrade. Caicedo, inicialmente, le dijo que no quería hacer otro personaje relacionado con la esclavitud, pero al final entendió que esta obra era liberadora y que incluso su Jonatás, la esclava que siempre acompañó a Manuela, era reivindicada porque las dos hicieron parte de la historia y forjaron la libertad.



“A ellas y a muchas mujeres no las hemos puesto en el lugar que se merecen, porque aún hay mucha idea sobre que todo lo han hecho los hombres”, dice.



La infatigable Alejandra Borrero sigue, además, con su campaña Ni con el Pétalo de una Rosa. Y uno de sus puntos de partida fue el montaje 'Ella en Shakespeare', que protagonizó y donde aparecían videos de ataques y asesinatos a mujeres en sitios públicos.



“Con el teatro hicimos una poética sobre este tema sin quitar lo terrible, pero la verdad, cuando comencé a moverme por los medios de comunicación para impulsar la campaña, algunos directores me preguntaban que si era ‘para tanto’. Buenos, al menos hoy está mal visto esa violencia en lugares públicos y hay que seguir trabajando para que las mujeres denuncien y para el rechazo total a este flagelo”.



Los últimos años no han sido fáciles para Alejandra Borrero: la pandemia llevó al cierre de su Casa E Borrero por muchos meses, la muerte de su novia por cóvid-19...

“Nos estamos levantando de las cenizas. Pensé tirar la toalla, pero no, hemos ido pagando las deudas, saliendo adelante, aquí estoy”.

OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

CULTURA

