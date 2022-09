Alejandra Borrero, una de las mejores actrices colombianas, también hace parte del grupo de las más hermosas de la televisión, el cine y el teatro.

Y ahora, en la repetición de Café, se ve su gran belleza. La actriz tiene un personaje con muchos vacíos, Lucía de Vallejo, que la lleva a perder el control.



Además, es reconocida por su campaña Ni con el pétalo de una rosa, contra la violencia a la mujer, y su trabajo como gestora cultural en Casa E Borrero.

Sobre su homosexualidad, la actriz ha contado que fue difícil “salir del clóset”, más por perjuicios propios.



“La respuesta más dolorosa fue la propia, darme cuenta de que yo tenía los mismos prejuicios contra la homosexualidad, como todos nosotros, así nos habían criado … Yo misma me segregué, yo misma me flagelé, yo misma me sentí menos que los demás”, dijo.

Agregó que el empujón para hablar abiertamente de su homosexualidad se lo dio la actriz y presentadora estadounidense Ellen DeGeneries, que usó su reconocimiento para conversar abiertamente del tema.



“Cuando yo vi ese capítulo y después de ver la presión que tenía de los periodistas, dije: voy a hacer lo mismo, voy a poner mi verdad de frente porque yo soy una mujer que le gusta ser sincera, odio la mentira… Me estaba sintiendo angustiada, preocupada y decidí decir también mi verdad" comentó Borrero, de 60 años.