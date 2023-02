La Fiscalía estadounidense rebajó los cargos presentados contra el actor Alec Baldwin, de 64 años, por homicidio involuntario después de que este presentara un recurso al considerar que había habido un “error legal básico”, indicó este lunes el diario ‘The New York Times’.



Baldwin y la armera de la película ‘Rust’, Hannah Gutiérrez-Reed, fueron acusados el 31 de enero de dos cargos de homicidio involuntario por la tragedia que le costó la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de ese filme y podrían enfrentarse a una pena máxima de 18 meses de cárcel.

La Fiscalía, según el medio mencionado, ha eliminado el agravante de delito que también les había sido imputado amparándose en un principio en una ley que se hizo efectiva en mayo de 2022 y que conllevaba un castigo de cinco años adicionales.



Una portavoz del Ministerio Público, Heather Brewer, apuntó que la decisión se ha tomado para garantizar que “se hace justicia” y evitar que se alargue el proceso.



Hutchins murió en octubre de 2021 al dispararse un revólver que manejaba Baldwin durante el rodaje de ‘Rust’ en el condado de Santa Fe (estado de Nuevo México), después de que Gutiérrez-Reed supuestamente comprobara el revólver y de que el actor lo recibiera como un “arma fría” sin munición real.

Halyna Hutchins era la directora de fotografía de la película. Foto: Sonia Recchia. AFP

El recurso presentado por Baldwin

Los representantes legales de Baldwin habían explicado en su recurso del 10 de febrero que en el momento del suceso la versión de la ley que estaba en vigor solo permitía “un aumento de tres años” por el uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave.



La defensa añadió que esa versión tampoco era aplicable porque requería de “la intención de intimidar o lesionar a una persona”.



Un abogado de Gutiérrez-Reed, Jason Bowles, dijo a ‘The New York Times’ que la decisión adoptada ahora de la Fiscalía “reflejó buenos estándares éticos y fue correcta en cuanto a los hechos y la ley”, mientras que un abogado de Baldwin, Luke Nikas, rechazó pronunciarse al respecto.



El actor ha defendido su inocencia en diferentes entrevistas con medios de comunicación, alegando que la responsabilidad de velar por la seguridad de las armas en ‘Rust’ estaba asignada a Gutiérrez-Reed y que él nunca apretó el gatillo, sino que el arma se detonó porque tenía algún defecto.



El pasado 14 de febrero se anunció que está previsto que el rodaje de ‘Rust’ sea retomado en primavera. Baldwin seguirá desempeñando el papel principal de película y la escena en la que Hutchins perdió la vida será reescrita, pero la productora no ha dado más detalles al respecto.

