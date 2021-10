Equipo de película de Alec Baldwin habría advertido de inseguridad en armas

Mientras el mundo del espectáculo sigue conmocionado por el trágico accidente ocurrido en el rodaje de la película ‘Rust’, en el que se vio involucrado el actor Alec Baldwin y en el que falleció Halyna Hutchins, directora de fotografía de la película, se siguen conociendo más detalles de lo que habría sucedido en la grabación de la producción.



Este viernes, ‘Los Ángeles Times’ reveló que horas antes de que se presentara el trágico accidente con un arma de fogueo, un grupo de trabajadores de la producción abandonó las grabaciones denunciando problemas de seguridad con las armas e inconvenientes relacionados con sus condiciones laborales.

Según fuentes citadas por 'Los Ángeles Times', media docena de asistentes y operadores de cámara dimitieron en bloque el día del fatal accidente, ya que en las jornadas previas hubo problemas con esa misma arma, que en su opinión no estaba correctamente supervisada.



“Al menos uno de los operadores de cámara se quejó el fin de semana pasado con un gerente de producción sobre la seguridad de las armas en el set”, dijo el medio citado.



Tres miembros del set le dijeron al diario que el día sábado hubo “dos descargas accidentales de armas de utilería de la película” y denunciaron que el protocolo de seguridad estándar utilizado en la industria para el tratamiento de armas no se cumplió de manera estricta en las grabaciones.



“El doble de acción de Baldwin disparó accidentalmente dos rondas el sábado después de que le dijeron que el arma estaba "fría", jerga para referirse a un arma que no tiene ninguna munición”, publicó ‘Los Ángeles Times’.

Halyna Hutchins murió por disparo accidental del actor Alec Baldwin Foto: AFP

Según las fuentes citadas, no hubo ninguna investigación frente a lo ocurrido el fin de semana. Tampoco hubo reuniones de seguridad para hablar sobre el tema de las armas, “ni ninguna garantía de que no volvería a suceder”.



“Todo lo que querían hacer era apresurarse, apresurarse, apresurarse”, dijeron las fuentes.



Tras dichas quejas, y seis horas antes del incidente, hasta media docena de operadores de cámara abandonaron el estudio y fueron reemplazados por personal que no estaba adscrito a ningún sindicato profesional.



Precarias condiciones laborales

Pero el problema con las armas no fue la única denuncia de los trabajadores de la producción de ‘Rust’.



Según publicó el medio citado, varios operadores de cámaras y asistentes denunciaron que la película contaba con bajo presupuesto y que se enfrentaron a largas horas de trabajo y largos desplazamientos.



Dos días antes, Lane Luper, un asistente de cámara adscrito al sindicato Iatse (siglas en inglés de Alianza Internacional de Empleados de la Escena), describió las presuntas condiciones precarias del rodaje a través de una serie de comentarios de Facebook revisados por Efe.



Baldwin sacó el arma de su funda una vez sin incidentes, pero la segunda vez que repitió la acción, la munición voló hacia el trío alrededor del monitor

"En este momento, estoy luchando para que mi equipo, en esta película, tenga habitaciones de hotel cuando nos demoramos o estamos demasiado cansados para conducir una hora de regreso desde el lugar de grabación hasta Albuquerque. O dicen que no o nos ofrecen un motel basura junto a la carretera que se utiliza como refugio para mendigos", escribió el técnico como respuesta a un video en el que Baldwin animaba al sindicato a convocar una huelga mientras se negociaba un convenio con la patronal de estudios de Hollywood.



Otra fuente indicó que la directora de fotografía que falleció pidió mejorar las condiciones de su equipo, aunque no se conocen más detalles al respecto.



Tras las quejas, Rust Movie Productions publicó un comunicado en el que afirmó que no tenían información sobre problemas en el set pero afirmaron que harán las respectivas investigaciones.



“La seguridad de nuestro elenco y equipo es la máxima prioridad de Rust Productions y de todos los asociados con la empresa. Aunque no se nos informó de ninguna queja oficial relacionada con la seguridad de las armas o los accesorios en el set, realizaremos una revisión interna de nuestros procedimientos mientras la producción esté cerrada. Continuaremos cooperando con las autoridades de Santa Fe en su investigación y ofreciendo servicios de salud mental al elenco y al equipo durante este trágico momento ”, dice el comunicado.



Nuevos detalles de la tragedia

‘Los Ángeles Times’ también publicó nuevos detalles de lo sucedido. Según contó el medio, el hecho ocurrió mientras grababan en una iglesia.



“Se suponía que el personaje de Baldwin saldría de la iglesia, según las notas de producción obtenidas por The Times. Fue el día 12 de un rodaje de 21 días”, anotaron.



Según narraron las fuentes al medio citado, Alec Baldwin se preparaba para grabar una escena en la que debía sacar la pistola de la funda. El actor ya habría recibido la instrucción de que el arma estaba fría, es decir, sin municiones.



Un operador de cámara, Hutchings y Joel Souza, director de la película, se encontraban en una plataforma rodante comprobando las tomas cuando ocurrió el incidente.



“Baldwin sacó el arma de su funda una vez sin incidentes, pero la segunda vez que repitió la acción, la munición voló hacia el trío alrededor del monitor. El proyectil pasó silbando por el operador de la cámara, pero penetró a Hutchins cerca de su hombro, luego continuó hasta Souza”, dijo ‘Los Ángeles Times’ según las versiones recopiladas.



*Con información de EFE

