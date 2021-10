Alec Baldwin, coleccionista de polémicas, había logrado la estabilidad

Tras años coleccionando polémicas e incidentes por su carácter iracundo y fogoso, Alec Baldwin había logrado la estabilidad en los últimos tiempos, con proyectos sólidos y un matrimonio con familia numerosa, una tranquilidad que ahora se ha visto empañada por el incidente que ha acabado con la vida de una directora de fotografía.

En pleno rodaje del 'western' 'Rust', en el que Baldwin ejerce de productor además de protagonista, el actor ha matado accidentalmente a Halyna Hutchins, al disparar una pistola de utilería que supuestamente era de fogueo y que no sabía que estaba cargada.



Además, los disparos también hirieron al director del filme, Joel Souza, que fue trasladado al hospital en Santa Fe (Nuevo México), en un incidente que está siendo investigado.



Después de años de coqueteo con drogas y alcohol y de protagonizar incidentes violentos con la prensa, la policía o con su propia ex esposa, Kim Basinger, Baldwin disfrutaba de la estabilidad a sus 63 años.

Lleva casado desde 2012 con la instructora de yoga Hilaria Baldwin (25 años menor que él), a quien conoció en un restaurante de Manhattan. Con ella ha tenido seis hijos, el último a comienzos de año por gestación subrogada.



Alexander Rae Baldwin nació el 3 de abril de 1958 en la localidad neoyorquina de Massapequa, en el seno de una familia católica irlandesa, y pertenece a una saga de actores, aunque él fue el primero de sus hermanos -y el más exitoso- en dedicarse a la interpretación. Luego le siguieron William, Stephen y Daniel.



Hijo de la activista contra el cáncer Carol Baldwin, estudió tres años Ciencias Políticas (es un ferviente votante del Partido Demócrata) e hizo algunos cursos de Derecho, pero su sueño de convertirse en actor le llevó a matricularse en Arte Dramático en la Universidad de Nueva York y también en el Lee Strasberg Institute.



Empezó a trabajar en el Moscow Art Theatre's Mira Rostrova y pronto fue elegido para un papel en el popular serial televisivo 'The doctors' y otros como 'Cutter to Houston' o el drama 'Knots landing'.



En los años ochenta Baldwin se trasladó a Los Ángeles, donde debutó en el cine con la 'Sweet Revenge' (1984) de David Greene, cinta a la que siguió 'Forever, Lulú' (1987), de Amos Kollek.



Durante estos años Baldwin coqueteó con las drogas y llegó incluso a sufrir una sobredosis por la que casi pierde la vida.



Tras varios papeles como secundario, su reconocimiento profesional le llegó de la mano de Jim McTiernan en 'The Hunt for Red October' (1990), donde compartió protagonismo con Sean Connery.

De los noventa son 'Miami Blues' de George Armitage, 'Alice' de Woody Allen y 'The Marrying Man' (1991) de Jerry Rees, rodaje en el que conoció a Kim Basinger, actriz con quien estuvo casado durante una década y tuvo una hija.



Su relación siempre estuvo rodeada de polémica, con sonadas peleas en público en los rodajes, y la separación se convirtió en una guerra de acusaciones entre Baldwin y la actriz al negarle el contacto con su hija.



Su papel de un director de casino de Las Vegas en la cinta independiente de Wayne Kramer 'The Cooler' (2003), le valió su primera nominación al Oscar como mejor actor de reparto.



Después llegaron los filmes de Scorsese 'The aviator' (2005) y 'The Departed' (2006), además de 'El buen pastor' (2007), de Robert de Niro, entre otras, y la serie '30 Rock' que en sus siete temporadas le ha dejado tres Globos de Oro y dos Emmy al mejor actor de comedia.



Trabajó también a las órdenes de Woody Allen en 'To Rome with Love' (2012) y 'Blue Jasmine' (2013) y en 2014 intervino en la quinta entrega de 'Torrente', del cineasta español Santiago Segura, llamada 'Operación Eurovegas'.



No fue esta una buena época para el actor, pues por aquellos tiempos se vio envuelto en varios incidentes en Nueva York. Fue denunciado en 2013 por insultos racistas a un fotógrafo y amenazas a una reportera y fue detenido por la policía por circular en bicicleta en dirección contraria.



En los últimos años ha participado en las películas de la saga 'Mission Impossible: Rogue Nation' (2015) y 'Mission Impossible: Fallout', así como en exitosos proyectos de televisión como 'Saturday Night Live', con la que logró ganar otro premio Emmy, o la recientemente estrenada serie 'Dr Death'.



