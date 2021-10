Caso Alec Baldwin: arma que mató a Halyna Hatchins pudo tener balas reales

Las autoridades del condado de Santa Fe, en Nuevo México, Estados Unidos, entregaron este miércoles nuevos detalles de los avances en la investigación del accidente que ocurrió en la grabación de la película ‘Rust’ en el que se vio involucrado el actor Alec Baldwin y en el que murió Halyna Hutchins, directora de fotografía de la cinta.

El incidente ocurrió la tarde del pasado jueves durante el rodaje en el Rancho Bonanza Creek mientras Baldwin, que protagoniza la cinta de la cual también es coproductor, ensayaba una escena.



La directora de fotografía, Halyna Hutchins, de 42 años, fue herida y falleció después en un hospital cercano, mientras que el director de la película, Joel Souza, resultó impactado en el hombro y dado de alta ese mismo día.



Adan Mendoza, alguacil de Santa Fe, otorgó una rueda de prensa este miércoles en la que detalló que encontraron unos 500 cartuchos con munición en el set de grabación.



El hombre afirmó que las autoridades creen que en medio del rodaje pudieron mezclarse balas reales con proyectiles falsos, lo que pudo haber causado la tragedia.



“Había una mezcla de salvas, falsas y reales. Había más municiones en el arma que creemos fue disparada. Vamos a precisar cómo esas balas reales llegaron ahí, por qué estaban ahí, porque no debían estar ahí”, afirmó el alguacil.



Halyna Hutchins murió por disparo accidental del actor Alec Baldwin. Foto: AFP

Según el hombre, lograron localizar el arma y la bala que mató a Hutchins.



Se trata de un revólver Colt 45, que hace parte de los casi 600 objetos que las autoridades confiscaron tras inspeccionar el estudio.



Respecto a la bala, Mendoza dijo que "aparentemente" el proyectil que impactó a Hutchins fue el mismo que fue removido del hombro de Joel Souza, el director de la película.



Sin embargo indicó que la confirmación debe venir del departamento forense.



Más detalles de lo ocurrido

A estas alturas de la investigación, las autoridades de Santa Fe no se atreven a dar conclusiones y sopesan todos los escenarios posibles, incluida la imputación de alguno de los implicados en el rodaje.



Pero ante las preguntas de la prensa sobre la posible responsabilidad legal de Baldwin, el alguacil recalcó que "nadie está descartado".



La única confirmación hasta el momento es que el revólver que Baldwin disparó estaba guardado junto a otras dos armas: una pistola de plástico "no funcional" y otra arma modelo Single Action Army 45.



"Esa parece que tenía el cilindro modificado y que podría no estar funcionando, pero eso tendrá que ser determinado por el laboratorio de criminalística", afirmó.



En la tarde de ese jueves, Baldwin recibió en su mano el revólver auténtico y cargado con, al menos, una bala segundos antes de ensayar una escena en la que tenía que apuntar al objetivo de la cámara que manejaba Hutchins.



Alec Baldwin tiene 63 años. Foto: AFP

Se sabe que este revólver pasó por otras dos manos antes de llegar a Baldwin: Dave Halls, el asistente de dirección, y Hannah Gutierrez Reed, la armera de la producción.



Hannah Gutierrez, de 24 años, colocó las armas en un carro el jueves durante el rodaje.



Tras volver de una pausa de almuerzo, Dave Halls tomó una de las armas y se la entregó a Baldwin gritando "pistola fría", la jerga cinematográfica para advertir que el arma está descargada, de acuerdo con las declaraciones juradas de Souza y de un camarógrafo.



Gutierrez Reed le dijo a los detectives que el día del incidente las armas estaban guardadas en un cofre de seguridad durante el almuerzo, pero que las balas no, de acuerdo con una declaración jurada entregada a los tribunales este miércoles.



Halls, por su parte, dijo que cuando Gutierrez Reed le mostró el arma en el set para el ensayo, él recuerda haber visto tres balas "falsas".



"Él reconoce que debió haberlas chequeado, pero no lo hizo, y no pudo recordar si ella giró el tambor", dice la declaración.



Si la oficina del alguacil determina que ha habido un crimen y hay una causa probable, habrá detenciones y se presentarán cargos FACEBOOK

Por ahora, "la investigación continuará y, si la oficina del alguacil determina que ha habido un crimen y hay una causa probable, habrá detenciones y se presentarán cargos", afirmó Mendoza, quien insistió en que "cuando hay armas alrededor, la seguridad debe ser extrema".



Añadió, en cualquier caso, que tanto Baldwin como el resto de personas están colaborando con la investigación.



Por su parte, la fiscal de condado de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, dijo estar preparada para presentar cargos, "si así lo determina la investigación", pero enfatizó que no quiere tomar ninguna decisión apresurada.



Mientras avanzan las pesquisas oficiales, se han ido conociendo otros detalles como que el asistente que entregó la pistola a Baldwin fue despedido de otro rodaje en 2019 por un incidente similar con una pistola que, por fortuna, no hirió a nadie.



Además, otras declaraciones de miembros del equipo que trabajaban en el rodaje de "Rust" describen un ambiente de trabajo precario en el que las protestas se amontonaban y por el que dimitieron media docena de empleados el mismo día del accidente.

