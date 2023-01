Quimet recoge unos melocotones en su huerto, pero la alegría de un trabajo realizado por generaciones en su familia se ha transformado en un gesto de preocupación en su rostro, ya que su vida en el campo parece verse arrastrada hacia el abismo. Este hombre corpulento y bonachón representa la batalla de un David rural contra el Goliat del progreso que arrasa la tierra y se traga las ilusiones de quienes se atreven a no dejarla.

Ese es el panorama que revela la película Alcarràs, un drama que sorprende al mostrar de manera muy honesta las experiencias y emociones de la familia Solé, que parece estar despidiéndose de la pequeña población de Cataluña ante la presión de un cambio que ellos nunca pidieron. Vender su hogar, tratar de seguir en la zona trabajando con paneles solares para subsistir, y a la vez sentir la impotencia no poder cambiar el destino que se les manifiesta poco a poco, se puede ver y sentir en los planos cerrados y las conversaciones de un grupo de actores no profesionales que decidieron ser parte de esta historia. Ellos ya han vivido esas situaciones fuera de las cámaras, y la naturalidad con la que expresan su dolor y una rebeldía muy valiosa ante las circunstancias es una de las características más valiosas de esta película.

Quimet y su familia luchan para no perder su hogar y su espacio de trabajo. Foto: Lluís Tudela

La película se estrena este 5 de enero en las salas de cine del país y estará disponible en streaming en Mubi a partir del 24 de febrero.

El espectador sigue el recorrido de Quimet, del abuelo Rogelio, de la pequeña Iris y de otros integrantes de esta familia, tratando de entender que su vida tiene que cambiar de manera radical y que los deliciosos melocotones tienen, como metáfora, un sabor amargo por culpa del sonido de las maquinarias que están tumbando los árboles y dibujando un nuevo futuro



. Su casa ya no les pertenece, y escuchan todo el tiempo las presuntas bondades de quienes han dejado Alcarràs; pero no se lo creen y sufren con el ‘ruido’ que esos comentarios generan en su alma. Como le pasa a Roger, uno de los hijos adolescentes, que lidia con la sensación de desarraigo y ese vínculo que tiene con los suyos.



Puede leer: Emily en París: estrella de la serie revela lo que significa madurar en Francia

Un gran rompecabezas

Pero la película, que se estrena este 5 de enero en las salas de cine del país y estará disponible en streaming en Mubi a partir del 24 de febrero, sobrepasa el dolor y recalca el amor familiar por encima de las tragedias cotidianas.



Todos los Solé tienen su momento de brillo dentro de la trama y hay una ternura inherente a la historia que hace disfrutable su travesía personal. Eso se debe a la eficaz mirada de la directora Carla Simón, una experta en armar este rompecabezas emocional sin caer en exceso de melodrama o en chantajes emocionales para ganar una lágrima o una sonrisa. Todo en Alcarràs es orgánico, sencillo y a la vez tan profundo que el espectador termina empatizando con esta familia del campo con una dignidad envidiable.

‘Alcarràs' ofrece unas imágenes muy bellas del mundo rural. Foto: Lluís Tudela

"Estamos en un momento muy oscuro. Yo soy una persona bastante optimista y me gusta la gente, así que creo mucho en eso de tratar de retratar a las personas en todas sus perspectivas.

“Mis tíos cultivaban melocotones en Alcarràs, yo no crecí en esa zona, soy de otro pueblo (nació en 1986 en Barcelona y creció en Les Planes d’Hostoles)” fue la primera frase de Carla Simón en una charla con EL TIEMPO; claro, de ahí su sensibilidad visual y el dominio del ritmo para mostrar el universo rural de su película.

Otro cine

“El reto era construir una narración coral –en la que se tienen varias miradas de los protagonistas de la trama–, algo que me apetecía jugar porque yo al final vengo de una familia muy grande y estoy acostumbrada a estas situaciones donde pasan muchas cosas a la vez, y fue un trabajo de guion muy minucioso, ya en lugar de dibujar el viaje emocional de un solo personaje, ilustramos el viaje emocional de una familia entera, sin perder el equilibrio y revelando las emociones de todas las generaciones que conviven en la misma casa, en el mismo sitio”, agrega la realizadora.

Eso hace un contrapeso a lo que está pasando en otros terrenos cinematográficos, en los que la pulcritud de los efectos visuales y la velocidad y potencia de la acción y el entretenimiento parecen marcar la ruta para el gran público. La cinta de Carla Simón es un reencuentro con un retrato de lo humano y la naturaleza sin excesos de forma.



Otro tema: ‘Jack Ryan’: regresa con más enemigos el espía que nunca está tranquilo

El abuelo de la familia ve como su legado se difumina en la trama del filme. Foto: Lluís Tudela

“Estamos en un momento (en el cine también) muy oscuro. Yo soy una persona bastante optimista y me gusta la gente, así que creo mucho en eso de tratar de retratar a las personas en todas sus perspectivas, que si se equivocan, poder entender la razón de eso, luego hay algo esencial para mí cuando estoy haciendo una película... Yo necesito estar muy enamorada de los personajes y de la gente que los interpreta. Escoger a alguien en un casting es lo más parecido a enamorarse, porque empiezo a sentir como un deseo de filmar con esas personas y de ahí salga a la superficie esa cosa como más humana en esta película”, explica la directora.

Escoger a alguien en un casting es lo más parecido a enamorarse.

Para ella existe una naturaleza luminosa en Alcarràs. En la vida de Quimet y los suyos hay un espacio para el sosiego y la risa en esa lucha entre un mundo natural (el campo) y uno material reflejado en las retroexcavadoras, la maquinaria pesada y esos paneles solares que parecen ser unos invasores de marca mayor.

La directora Carla Simón logra una cinta muy emocional. Foto: MUBI

Además, los actores vivieron fuera de la ficción parte del drama que cuenta la cinta.

“Jordí Pujol Dolcet, que interpreta a Quimet, fue una persona que antes tuvo mucha tierra y tuvo que dejarla hace diez años y, aunque ahora tiene un poquito, trabaja en otra cosa, él pasó por la misma historia. Albert Bosch, que se convierte en Roger –el hijo adolescente que quiere seguir en el campo y ser agricultor en el filme–, trabaja en este momento con su padre y con su tío, su abuelo está retirado y tuvo una relación real con la tierra, así que todo esto transpira en la pantalla”.

Una de las grandes reflexiones del filme está en la reivindicación de la familia, pero a la vez en el trabajo que esos grupos generacionales han desarrollado por años y que pasó de ser algo valioso e importante para convertirse en un ejercicio anacrónico o en vías de extinción.

“Algo muy importante en la trama se refleja en Roger, ya que él sí quiere ser agricultor, porque de repente pensamos: ‘Están cambiando los tiempos porque los jóvenes no quieren quedarse en el campo’, pero muchas veces lo que pasa es que no se pueden quedar en su tierra. De hecho, para los agricultores sería su máximo orgullo que sus hijos heredaran esa tierra, pero esta falta de relevo generacional no es siempre por gusto, sino porque cada vez es más difícil vivir de eso. Estamos ante un panorama muy triste”, recalca Carla Simón, que consigue que el trago de Alcarràs no sea tan amargo y recuerda que la familia siempre será un gran refugio.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

