Alcarràs es uno de los fenómenos cinematográficos del año en el cine iberoamericano. “Es un mundo que está desapareciendo”, comentó su directora, la catalana Carla Simón cuando presentó su película en el pasado Festival de cine de Nueva York.



Ganadora del Oso de Oro de Berlín, este filme es sobre una familia de campesinos que se dedican a la recogida de fruta en Lérida (España), pero se ven amenazados por la modernidad en forma de una finca de placas solares que necesita ocupar el terreno de sus frutales.



La directora explica que Alcarràs es como ‘el Far West catalán’, un lugar alejado del turismo donde sus habitantes no tienen la costumbre de ver a extranjeros y menos a cineastas. Para Simón, su película describe “una forma de vida que ya no es sostenible”, la de las familias campesinas que viven junto a sus terrenos y que transmiten ese oficio de generación en generación, y aunque ella pensaba en un principio en un “final feliz”, se dio cuenta de que si quería ser honesta tenía que contar la realidad de cómo cada vez más personas abandonan ese oficio.

El momento definitivo en que se dio cuenta de que esos campesinos vivían en la ingenuidad fue cuando asistió a una manifestación por los bajos precios de la fruta y los convocantes estaban satisfechos del éxito de su convocatoria, cuando la realidad era que apenas sumaban un millar de personas.



La película logra un tono casi documental en una cinta de campesinos, siendo Simón una extraña en ese mundo. Explicó que pasó dos veranos viviendo en poblaciones rurales de esa región, visitando cooperativas fruteras y colegios públicos, y asistiendo a las fiestas populares, mientras entrevistaba a un total de 9.000 personas en un larguísimo casting hasta dar con la decena de protagonistas del filme.



Para ella, fue muy importante que los elegidos fueran del mundo campesino para transmitir el apego a la tierra, y que hablaran ese particular dialecto del catalán de la zona para dar veracidad a los personajes. Aunque acarició la idea de poner a una verdadera familia para actuar juntos, comprendió que “la genética y el cine no casan bien”, por lo que seleccionó a sus personajes y los hizo convivir tres meses “hasta que parecieran una familia al punto de terminar compartiendo memorias comunes”.

La película llegará a los cines del país el 5 de enero y a la plataforma de streaming MUBI el 24 de febrero. Foto: MUBI

Simón dijo que los habitantes de esa región están “tan subrepresentados en general, siempre ausentes de las noticias y aun más de la ficción, que ella tuvo que vencer su desconfianza”, aunque cuando fueron viendo tomas de la película sintieron que hablaba de ellos.



Alcarràs representa a España en la categoría extranjera de los Óscar y llegará a los cines del país el 5 de enero y a la plataforma de streaming MUBI el 24 de febrero.



