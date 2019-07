Mabel Moreno cuenta las historias secretas tras sus 5 fotos favoritas

"La actuación hace que uno se ponga en los zapatos de mucha gente. Te enseña a juzgar menos y a estar en los zapatos de los demás", así resume Mabel Moreno la lección de vida que le ha dejado su oficio como actriz, profesión en la que incursionó con su aparición en Francisco el Matemático en 1999.



Actualmente, luego de ganarse el amor de la audiencia con su papel de María del Pilar Garces en 'La ley del corazón', viajó rumbo a México para trabajar en una producción de Telemundo. Desde la tierra del tequila y los mariachis, compartió con los lectores de EL TIEMPO las cinco fotos favoritas de su álbum personal junto a las historias que hay tras cada una de ellas.

Foto 1: El amor por mis abuelos

Fecha: Diciembre de 2018

1 de diciembre de 2018. El amor verdadero. La feliz boda de mis abuelos, 66 años juntos. Foto: Cortesía Mabel Moreno

"Esta es la foto que más me ha movido en el mundo, el matrimonio/cumpleaños número 100 de mi abuelo. Ellos siempre han sido el amor de mi vida y llevan juntos como 70 años. Ese día renovaron votos, siento que son la muestra más cercana de que el amor existe para toda la vida como pareja. Me lo demuestran con lo que me han dado como abuelos, son la muestra de que el amor pasa de generación en generación, que lo mejor que tenemos lo heredamos de nuestros antepasados".

Foto 2: 'Lo que nos separa nos une'

Fecha: Abril de 2018

'Lo que nos separa nos', Editorial Bruna, 2008. Foto: Cortesía Mabel Moreno

"A diferencia de muchas personas que conozco, a quienes sus padres les dieron la espalda cuando dijeron que querían ser artistas, mis papás me entregaron toda la confianza necesaria para saber que iba a llegar lejos, que podía vivir de esto y que toca hacer lo que a uno le gusta en el alma. Así que este libro también representa esa unión con ellos dos.



Fue un proyecto muy bonito que mi papá me lanzó a hacer porque se dedicó a recopilar los cuentos que yo escribía desde muy chiquitica. Mi relación con él siempre fue de crear, escribir y ver cine. Ha sido como esa compilación de historias que contaba para él, para mostrarle mi mundo y decidimos sacarlas en un libro. Es una muestra que mi madre y mi padre siempre han sido mi mayor apoyo y siempre están orgullosos de lo que yo hago."

Foto 3: Lo que aprendí en Nueva York

Fecha: Diciembre de 2013

Los lugares donde uno aprende no se olvidan. Foto: Cortesía Mabel Moreno

"Este es un recuerdo de mi paso por HB Studio, la escuela donde estudié en Nueva York dos años. Me gusta todo lo que esa etapa representa: el amor que le desarrollé al oficio luego de entenderlo de otra manera, de comprender las circunstancias, la humanidad y las acciones de los personajes cuando hablan. Es un momento increíble de mi vida porque Nueva York para mi siempre va a ser esa ciudad donde todo está bien, que me regala inspiración, vida y ganas de más. Cuando viví allí me reconecté con un lado mío que gracias a Dios no ha vuelto a desconectarse y es la inspiración y el amor por lo que hago".

Foto 4: Los premios India Catalina

Fecha: Marzo de 2019

"Esta imagen es de cuando me gané el premio India Catalina. Aunque siempre es bonito que le reconozcan a uno los trabajos para mí fue más que eso, fue un aliciente de saber que los personajes que estoy interpretando siempre dejan algo en el corazón de las personas que lo ven. Desde hace muchos años entendí que más allá de dónde me vieran, se trata de la calidad humana del personaje, su historia y los zapatos en los que me meto con cada mujer que interpreto. Esa es mi manera de abordar el oficio, con la felicidad de hacer personajes no importa en dónde".

Foto 5: Un concierto de Amor

Fecha: Febrero de 2017

Increíble que todavía este experimentando cosas nuevas. Foto: Cortesía Mabel Moreno

"Este recuerdo es de la primera vez que estuve en un escenario cantando. A mi edad empezar a hacer algo por primera vez no es tan común. Esto se lo debo a Mario Ruíz y a su esposa Mónica, ya que decidieron montarme en uno de sus shows. Me enamoré de ese oficio de cantar y es una energía increíble lo que se siente en el escenario al interpretar historias a partir de la voz. Fue un regalo de la vida muy importante".

