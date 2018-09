Linero, el cura mediático que ‘cuelga la sotana’

A casi un mes de cumplir 50 años y de haber dedicado la mitad de su vida al sacerdocio, el padre Alberto Linero anunció que ‘cuelga la sotana’, una noticia que de inmediato tuvo eco en todos los medios de comunicación del país, en páginas web y en redes sociales.

Y no era para menos. El padre Linero es el cura más mediático que hay en el momento en Colombia. De hecho, en una entrevista al diario El Heraldo de Barranquilla hizo el anuncio de la solicitud de dispensa al Superior General de la Comunidad Eudista, en Roma, comunidad a la que pertenece.



Hace dos meses y medio, el religioso samario había asegurado en EL TIEMPO que estaba abierto a esa posibilidad. “Estoy abierto a esa posibilidad, a ver la vida de otra manera. Si descubro que mi camino no es este, no tengo problema en cambiar. Que no se escandalicen”, dijo el religioso.



“Simplemente quiero vivir de otra manera, hacer otras opciones de vida. He entendido otras cosas y soy claro. Son problemas míos, no son problemas de nadie más”, les explicó en la mañana de ayer a sus compañeros de Mañanas Blu, de la emisora Blu Radio, en donde se hace análisis de los sucesos diarios.



Ante la noticia de que el padre Linero renuncia a sus responsabilidades ministeriales, el presentador Jota Mario Valencia señaló que “por encima de todo, el padre Alberto Linero es un gran ser humano, un hombre muy honesto, muy claro en las cosas que dice”.

Jota Mario conoció al padre hace 16 años en el Canal RCN, donde el religioso tenía el programa Cura para el alma, en el cual daba un mensaje de apoyo y fuerza para las personas en las primeras horas del día, pero luego acordaron unir ese espacio a Muy buenos días, que dirigía y presentaba Jota Mario. “Así llegamos a la vida de cada uno”, cuenta Valencia.



“Si él hubiera sido ingeniero, se hubiera podido retirar de la ingeniería, y no pasaba nada. O a él que le gusta tanto la narración deportiva y lo hace también, le hubiera dado por retirarse de este oficio y no pasaba nada. Entonces, ahora tampoco pasa nada”, dijo Jota Mario, para quien lo más importante es que Linero “siga siendo un buen miembro de familia, una buena persona”.



El padre Raúl Téllez, superior de la comunidad eudista Minuto de Dios y quien conoce a Linero hace 30 años, se declaró sorprendido por la decisión y dijo: “Sabíamos que él estaba pasando por una crisis y durante este tiempo le ofrecimos toda la ayuda y el apoyo a nivel humano, espiritual y profesional”.



Téllez recuerda que el religioso se encontraba en un año sabático desde diciembre de 2017. Quería tomarse un tiempo para reflexionar sobre su proyecto pastoral. “Es una persona muy querida, un hermano, y reconocemos su trabajo, su creatividad y todo el aporte que ha hecho en los medios de comunicación”, destacó el líder eudista.



El religioso samario nació en octubre de 1968 y desde joven ha tenido en los medios de comunicación su otra pasión. Además de haber dado a conocer durante años la palabra de Dios en Cura para el alma y Muy buenos días, ambos de RCN, últimamente viene participando en Día a Día, del Canal Caracol.



Desde hace casi dos décadas está afiliado a la Asociación de Periodistas Deportivos de Colombia, capítulo Atlántico, y no hace mucho empezó a formar parte de la mesa de trabajo de Blu Radio. Además es vicepresidente de la emisora Minuto de Dios y los sábados escribe la columna ‘Temas del padre’ en la revista Gente Caribe de El Heraldo.



Pero además, como toda una estrella mediática, el autor del libro 'El man está vivo', que llegó a estar entre los más leídos del país, se mueve como pez en el agua en el mundo de las redes sociales. Su cuenta de twitter @PLinero tiene casi tres millones de seguidores.



Aunque el padre Linero anunció que ‘colgará la sotana’, no ha dicho nada frente a su otra pasión: los medios. Seguramente esta opción estará en su futuro.



REDACCIÓN EL TIEMPO