Alain Delon y la ruptura de su clan familiar: sus hijos se pelean por su herencia

Alain Delon, el último galán de la época dorada del cine francés, protagoniza en el ocaso de su vida un doloroso drama familiar en el que su hija Anouchka interpreta el rol de favorita en detrimento de sus dos hermanos, particularmente el primogénito, Anthony.



El intérprete de El Gatopardo anunció una querella contra Anthony por difamación, después de que este asegurara que su padre “ya no se soporta” ante sus disminuidas facultades físicas. Anouchka también anunció otra demanda contra su hermanastro. Sin embargo, Anthony considera ilegítimas las acusaciones porque su padre está en un mal estado mental.



(Lea también: Martin Scorsese anunció que tiene el guion de su próxima película)

Atormentado por una infancia infeliz y solitaria, Alain Delon, de 88 años, impuso a sus dos hijos una educación brutal, que Anthony describe en un libro publicado en marzo de 2023 (Entre chien et loup): “Podría haber deducido que este hombre, mi padre, no me amaba, y así dejarlo aniquilar una parte de mí”. Una relación conflictiva que contrasta con el amor que el actor profesa hacia su hija Anouchka, nacida en 1990 y descrita regularmente como la “mujer de su vida”.

Esta complicidad lleva a la actriz a entregar la Palma de Oro honoraria del Festival de Cannes a su padre en 2019. Ella es la única de todos los hijos invitada por el ícono del séptimo arte a la ceremonia, antes de ser designada albacea del testamento de Delon.



“Nunca ocultó su preferencia por su hija”, señala el biógrafo del actor Bernard Violet en una entrevista con Le Parisien. Según las palabras de Anthony Delon en CNews. “Mi hermana tiene el 50% de toda la fortuna de mi padre. Mi hermano (Alain-Fabien) y yo estamos en lo que se llama la parte de reserva, así que tenemos el 25%”, detalló.

Mi hermana tiene el 50 % de toda la fortuna de mi padre. Mi hermano (Alain-Fabien) y yo estamos en lo que se llama la parte de reserva, así que tenemos el 25 % FACEBOOK

TWITTER

El actor de Rocco y sus hermanos siempre ha sido consciente de sus dificultades para ser padre. “No estoy seguro de haber sido un buen padre para ellos ni un buen abuelo. ¿He estado a la altura? No lo creo”, confesó sobre sus hijos en 2018 a Paris Match.



Alain fue padre de Anthony en 1964, fruto de su amor con Nathalie, la única mujer con la que se casó. El chico experimentará una infancia tumultuosa, marcada por el divorcio y la ausencia de sus padres. Mismo color de ojos, paso felino, aires de matón. Después de pasar por correccionales y luego la prisión por posesión de armas, Anthony se lanzará al cine pero le costará deshacerse de la etiqueta del “hijo de...” y preferirá dedicarse a la moda, a través de su línea de chaquetas de cuero.



(Le puede interesar: La 'apaleada' que le dio 'Oppenheimer' a 'Barbie' en los Globos de Oro)

Facebook Twitter Linkedin

Alain Delon con su hijo mayor, Anthony Delon. Foto: AFP

Tres décadas después, Alain-Fabien nace en 1994 de la relación que el actor tiene con la modelo neerlandesa Rosalie van Breemen. El joven, cuatro años más joven que su hermana Anouchka, se convierte en noticia por un disparo ocurrido en una fiesta que él había organizado, siendo menor de edad. Será condenado a una pena de prisión en suspenso y confesará su sufrimiento en un libro: De la race des seigneurs (De la raza de los señores, 2019). La historia de un aspirante a actor, “atrapado por sus demonios” y soñando con igualar a su padre, un famoso actor. Alain-Fabien vive ahora en el domicilio de su padre. En Nochebuena publicó una foto del actor, muy adelgazado, en su casa de Douchy, junto a Anthony y sus dos hijas. Destacaba la ausencia de su hermanastra Anouchka.



(Lea además: El ascenso y la caída de BlackBerry en cine: ambiciones y sueños frustrados)

Pese al cruce de denuncias entre los hijos de Delon, ellos aseguran que no tienen que ver con la herencia, que ya está repartida.



El galán eterno del cine galo ha visto que su estado de salud se ha degradado en los últimos meses, después de que sufrió un grave ictus en julio de 2019. Incluso, solicitó que se le aplicará la eutanasia en abril de 2022.

REDACCIÓN CULTURA

EL TIEMPO*

* Con Efe y AFP

Más noticias