La película de suspense negro "Knox goes away", dirigida y protagonizada por Michael Keaton, tendrá entre su reparto principal a Al Pacino, James Mardsen y Marcia Gay Harden, según informó la revista digital especializada en Hollywood Deadline.



En el elenco estarán también Suzy Nakamura, Joanna Kulig, Ray McKinnon, John Hoogenakker y Lela Loren. Este será el segundo filme de Keaton como director después de que en 2008 debutara detrás de la cámara con la cinta independiente "The Merry Gentleman".

En "Knox goes away" dará vida a un asesino a sueldo que tras ser diagnosticado con una especie de demencia que evoluciona rápidamente buscará proteger la vida de su hijo adulto, interpretado por Mardsen, mientras lidia con las autoridades y vive a contrarreloj por su enfermedad.



Además de actuar y dirigir el filme, que aún no tiene fecha de estreno, Keaton es también productor junto a Trevor Matthews y Nick Gordon, de Brookstreet, y Michael Sugar y Ashley Zalta, de Sugar2.



La película cuenta con un guion original de Gregory Poirier ("Missing", 2012), algo inusual al tratarse de cine negro, según destacaron los productores a Deadline, y contará con Marshall Adams ("CSI:NY", 2005) como director de fotografía y con Bill Arnold ("Crazy, Stupid, Love", 2011) como diseñador de producción.



Keaton es recordado por protagonizar los dos filmes de Batman de Tim Burton, así como por su papel en "Birdman" (2014), del director mexicano Alejandro González Iñárritu, que le supuso el Óscar como mejor actor por su interpretación de Riggan, un actor retirado alejado de sus días de gloria.



Para 2023 se espera su participación en "The Flash", donde una vez más encarna a Bruce Wayne (Batman). El regreso de Keaton como Batman estaba previsto que tuviera lugar en el filme "Batgirl", pero esto se vio truncado después de que la plataforma HBO Max y Warner Bros. cancelaran su estreno, pese a que ya había sido rodado.



EFE