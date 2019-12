Al Pacino tuvo que asistir a terapia durante 25 años

El papel de Michael Corleone en El Padrino llevó a que Al Pacino, el actor que representó al mafioso en las tres películas, debiera someterse a terapia durante 25 años, luego de la repentina fama que le trajo su personaje en esta cinta.

Al Pacino le contó este hecho a The Hollywood Reporter en una extensa entrevista.

“Fui a terapia durante 25 años, cinco días a la semana. Necesitaba alejarme temporalmente de ese ritmo infernal y de la propia industria. Me vino muy bien y disfruté mucho de esa época, pero llega un momento en que se te acaba el dinero y no te queda otra que trabajar duro para recuperarlo", comentó el actor, de 79 años.



Agregó que estas terapias fueron muy importantes para su vida, incluyendo el manejo de la fama. "Es algo a lo que tienes que acostumbrarte. Me acuerdo de que Lee Strasberg (director, actor y profesor de teatro) me dijo: 'Querido, simplemente tienes que asimilarlo'. Y es verdad que lo tienes que hacer, pero no es tan sencillo", comentó.



"Tuve mis problemas, por supuesto, y por eso recurrí a la terapia", recalcó Al Pacino, quien ha hecho películas emblemáticas como Scarface y quien ha limitado su agenda en las últimas décadas.



Ahora, protagoniza la cinta El irlandés, donde actúa con Roberto de Niro, bajo la dirección de Martin Scorsese, una cinta de gánsters basada en el libro biográfico I Heard You Paint Houses, de Charles Brandt y que cuenta la historia de un camionero Frank Sheeran (De Niro), que se convierte en asesino a sueldo del mafioso Russell Bufalino, incluyendo trabajos para el poderoso Jimmy Hoffa.



"Es extraordinario, casi como un sueño", dijo De Niro sobre la respuesta que ha tenido la producción tanto en Netflix como en salas de cine.



La producción ya tiene nominaciones a los Globos de Oro y se espera que sea incluida en el Óscar.



Y sobre la fama, hoy Pacino, nacido en Nueva York y un ícono de la actuación, afirma que “todo esto puedo manejarlo un poco mejor ahora y me siento muy bien por ello".